https://ria.ru/20211230/johnson-1766146199.html

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж" - РИА Новости, 30.12.2021

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"

Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж". РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:48

2021-12-30T16:48

2021-12-30T16:48

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вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж".Речь об этом зашла после того, как в ноябре его коллега по фильмам Вин Дизель публично попросил Джонсона вернуться в проект, разместив большой пост в Instagram.По его словам, он также пообщался с партнерами из студии Universal. Все они поддержали решение актера. Говоря о посте Вина Дизеля, Джонсон отметил, что он — "пример манипуляции". Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились".Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.

https://ria.ru/20211126/johnson-1760886640.html

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новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, вин дизель (марк синклер винсент)