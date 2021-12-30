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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/johnson-1766146199.html
Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"
Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж" - РИА Новости, 30.12.2021
Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"
Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж". РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:48
2021-12-30T16:48
культура
новости культуры
кино и сериалы
дуэйн джонсон
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж".Речь об этом зашла после того, как в ноябре его коллега по фильмам Вин Дизель публично попросил Джонсона вернуться в проект, разместив большой пост в Instagram.По его словам, он также пообщался с партнерами из студии Universal. Все они поддержали решение актера. Говоря о посте Вина Дизеля, Джонсон отметил, что он — "пример манипуляции". Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились".Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, вин дизель (марк синклер винсент)
16:48 30.12.2021
 
Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"

Дуэйн Джонсон отказался возвращаться во франшизу "Форсаж"

© REUTERS / Mike BlakeАмериканский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
Американский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж".
Речь об этом зашла после того, как в ноябре его коллега по фильмам Вин Дизель публично попросил Джонсона вернуться в проект, разместив большой пост в Instagram.

"Я был очень удивлен недавним посланием Вина. В июне этого года, когда я лично общался с ним, то прямо сказал, что не вернусь во франшизу. Я добавил, что всегда буду поддерживать команду и болеть за успех этого проекта. Но шансов на то, что я вернусь, нет", — пояснил Дуэйн Джонсон.

По его словам, он также пообщался с партнерами из студии Universal. Все они поддержали решение актера.
Говоря о посте Вина Дизеля, Джонсон отметил, что он — "пример манипуляции".

"Мне не понравилось, что он написал там о своих детях и о смерти Пола Уокера. Оставьте их в покое, — высказался актер. — Очень жаль, что этот публичный диалог замутил воду. Тем не менее, я уверен во вселенной "Форсаж" и ее способности постоянно доставлять удовольствие аудитории. Искренне желаю моим бывшим коллегам и членам съемочной группы удачи и успехов в следующей части".

Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.
Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились".
Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
Скриншот видео из Instagram Дуэйна Джонсона
26 ноября, 15:54Культура
Дуэйн Джонсон подарил ветерану свою машину
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДуэйн ДжонсонВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
 
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