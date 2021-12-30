Дуэйн Джонсон отказался возвращаться в "Форсаж"
Дуэйн Джонсон отказался возвращаться во франшизу "Форсаж"
© REUTERS / Mike BlakeАмериканский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Дуэйн Джонсон в интервью CNN заявил, что не появится в десятой части франшизы "Форсаж".
Речь об этом зашла после того, как в ноябре его коллега по фильмам Вин Дизель публично попросил Джонсона вернуться в проект, разместив большой пост в Instagram.
"Я был очень удивлен недавним посланием Вина. В июне этого года, когда я лично общался с ним, то прямо сказал, что не вернусь во франшизу. Я добавил, что всегда буду поддерживать команду и болеть за успех этого проекта. Но шансов на то, что я вернусь, нет", — пояснил Дуэйн Джонсон.
По его словам, он также пообщался с партнерами из студии Universal. Все они поддержали решение актера.
Говоря о посте Вина Дизеля, Джонсон отметил, что он — "пример манипуляции".
"Мне не понравилось, что он написал там о своих детях и о смерти Пола Уокера. Оставьте их в покое, — высказался актер. — Очень жаль, что этот публичный диалог замутил воду. Тем не менее, я уверен во вселенной "Форсаж" и ее способности постоянно доставлять удовольствие аудитории. Искренне желаю моим бывшим коллегам и членам съемочной группы удачи и успехов в следующей части".
Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.
Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились".
Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
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