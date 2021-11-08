Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/fast-1758014457.html
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж" - РИА Новости, 08.11.2021
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"
Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:18
2021-11-08T13:18
культура
новости культуры
кино и сериалы
вин дизель (марк синклер винсент)
дуэйн джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758015329_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_0290f3cbb295a36b4655c385415e29a0.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между актерами. За несколько часов с момента релиза пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. В них пользователи тоже призвали Джонсона вернуться в проект. Однако сам актер пока не отреагировал на просьбу коллеги и поклонников. Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой. Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились". Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758015329_85:0:1218:850_1920x0_80_0_0_ca79dd9cc2d37dfdc272610252575152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, вин дизель (марк синклер винсент), дуэйн джонсон
13:18 08.11.2021
 
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"

Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу "Форсаж"

© Original Film (2011)Кадр из фильма "Форсаж 5"
Кадр из фильма Форсаж 5
© Original Film (2011)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между актерами.

"Мой младший брат Дуэйн, время пришло. Мир ждет десятого "Форсажа". Ты прекрасно знаешь, что мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не бывает праздника, чтобы вы не поздравляли друг друга. Но время пришло. Много лет назад я говорил тебе, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Полу (имея в виду умершего актера Пола Уокера. — Прим. ред.). Я поклялся, что мы покажем лучший финал в "Форсаже 10". Ты должен появиться в нем. Не оставляй франшизу, ведь у тебя очень важная роль. Никто другой не сыграет Хоббса так, как ты. Надеюсь, что ты не подведешь и исполнишь свое предназначение", — написал Дизель.

За несколько часов с момента релиза пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. В них пользователи тоже призвали Джонсона вернуться в проект. Однако сам актер пока не отреагировал на просьбу коллеги и поклонников.
Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.
Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились".
Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9
22 октября 2020, 05:18Культура
СМИ: франшиза "Форсаж" завершится в духе "Гарри Поттера" и "Сумерек"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Дуэйн Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"