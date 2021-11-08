Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"

"Мой младший брат Дуэйн, время пришло. Мир ждет десятого "Форсажа". Ты прекрасно знаешь, что мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не бывает праздника, чтобы вы не поздравляли друг друга. Но время пришло. Много лет назад я говорил тебе, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Полу (имея в виду умершего актера Пола Уокера. — Прим. ред.). Я поклялся, что мы покажем лучший финал в "Форсаже 10". Ты должен появиться в нем. Не оставляй франшизу, ведь у тебя очень важная роль. Никто другой не сыграет Хоббса так, как ты. Надеюсь, что ты не подведешь и исполнишь свое предназначение", — написал Дизель.