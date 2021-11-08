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Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж" - РИА Новости, 08.11.2021
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"
Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:18
2021-11-08T13:18
2021-11-08T13:18
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между актерами. За несколько часов с момента релиза пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. В них пользователи тоже призвали Джонсона вернуться в проект. Однако сам актер пока не отреагировал на просьбу коллеги и поклонников. Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой. Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил, что его дни в роли Хоббса "закончились". Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, вин дизель (марк синклер винсент), дуэйн джонсон
Вин Дизель публично попросил Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж"
Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться во франшизу "Форсаж"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вин Дизель разместил в Instagram пост, в котором попросил Дуэйна Джонсона сняться в десятой части франшизы "Форсаж", несмотря на давние разногласия между актерами.
"Мой младший брат Дуэйн, время пришло. Мир ждет десятого "Форсажа". Ты прекрасно знаешь, что мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не бывает праздника, чтобы вы не поздравляли друг друга. Но время пришло. Много лет назад я говорил тебе, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Полу (имея в виду умершего актера Пола Уокера. — Прим. ред.). Я поклялся, что мы покажем лучший финал в "Форсаже 10". Ты должен появиться в нем. Не оставляй франшизу, ведь у тебя очень важная роль. Никто другой не сыграет Хоббса так, как ты. Надеюсь, что ты не подведешь и исполнишь свое предназначение", — написал Дизель.
За несколько часов с момента релиза пост набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. В них пользователи тоже призвали Джонсона вернуться в проект. Однако сам актер пока не отреагировал на просьбу коллеги и поклонников.
Дуэйн Джонсон появился в четырех частях знаменитого боевика. Он снимался в "Форсаже" с 2011 по 2019 год. В фильмах он сыграл спецагента Люка Хоббса, охотившегося за уличным гонщиком Домиником Торетто (Вин Дизель) и его бандой.
Актеры поссорились на съемках фильма "Форсаж 8" (2017) якобы из-за творческих разногласий. В июле этого года Джонсон объявил
, что его дни в роли Хоббса "закончились".
Выход фильма "Форсаж 10" запланирован на апрель 2023 года.