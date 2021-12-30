https://ria.ru/20211230/isk-1766199895.html

Суд оставил без движения иск против Деда Мороза

Суд оставил без движения иск против Деда Мороза - РИА Новости, 30.12.2021

Суд оставил без движения иск против Деда Мороза

Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:03

2021-12-30T16:03

2021-12-30T16:03

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общество

вологодская область

дед мороз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Суд оставил без движения иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", пока не будет предоставлена квитанция об оплате госпошлины, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области."Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз" об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда", - сообщили в пресс-службе судов региона.Уточняется, что суд установил, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Кроме того, Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса."При таких обстоятельствах суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года", - добавили в пресс-службе.В случае выполнения требований иск будет считаться поданным в день его первоначального предоставления в суд, в противном случае - будет считаться неподанным и возвращен заявителю со всеми приложенными документами.Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, но в документах не оказалось списка подарков и заветных желаний.Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, где просит привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации".

https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html

https://ria.ru/20211223/advokat-1765120604.html

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общество, вологодская область, дед мороз, новый год