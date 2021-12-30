https://ria.ru/20211230/immunitet-1766169742.html

Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V"

Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" - РИА Новости, 30.12.2021

Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V"

Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:43

2021-12-30T13:43

2021-12-30T16:47

омикрон-штамм коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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рфпи против covid 19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "омикрон". Для нас это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной "Спутиник V", - сказала она в интервью "России 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии