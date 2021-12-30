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Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V"
Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" - РИА Новости, 30.12.2021
Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V"
Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:43
2021-12-30T13:43
2021-12-30T16:47
омикрон-штамм коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "омикрон". Для нас это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной "Спутиник V", - сказала она в интервью "России 24".
РИА Новости
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омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:43 30.12.2021 (обновлено: 16:47 30.12.2021)
Попова оценила поствакцинальный иммунитет после "Спутника V"
Глава Роспотребнадзора Попова: иммунитета после "Спутника V" хватит против "омикрона"