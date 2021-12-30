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В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям
В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям - РИА Новости, 30.12.2021
В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям
Министерство обороны ФРГ проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором облаченный в форму цвета хаки человек угрожает властям ультиматумом из-за... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:02
2021-12-30T23:02
в мире
мюнхен
министерство обороны германии
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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором облаченный в форму цвета хаки человек угрожает властям ультиматумом из-за связанных с коронавирусом мер, в том числе из-за вакцинации."В настоящее время в сети курсирует видео с, предположительно, солдатом, которым часто делятся и здесь (в Twitter). Оно содержит угрозы против правового государства, они неприемлемы. Уже ведется проверка (возможных) последствий", - сообщило минобороны в Twitter.Из-за публикации видео в немецком сегменте Twitter в четверг в разделе популярных трендов лидируют слова "солдаты", "бундесвер". На длящимся около минуты видео изображен мужчина в форме цвета хаки, он называет себя "обер-фельдфебелем" и требует отмены введенных властями ограничительным мер, связанных с распространением коронавируса, а также обязательной для военнослужащих вакцинации против COVID-19. Видео, предположительно, было обнародовано в ночь на среду в Telegram, его автор назначает срок ультиматума на выполнение требований на 16.00 следующего дня (18.00 мск), то есть 31 декабря.Как отмечает медиагруппа RND, мужчина, которого зовут, предположительно, Антон Оберауэр, действительно является военнослужащим, он уже привлекался к дисциплинарной ответственности в прошлом и, предположительно, ему предписан запрет носить форму, что фактически означает отстранение от службы. По данным RND, мужчина выступал на митинге в среду в Розенхайме и в своей речи угрожал, как предполагается, властям, что их "тела будут разбросаны по полю".Около 19.50 в четверг стало известно, что мужчина задержан. Оберауэр прибыл вечером в камуфляжной форме на площадь Одеонплатц в центре Мюнхена, где, предположительно, планировал обратиться к общественности, но там его поджидала полиция. Видеозапись задержания распространили также в социальных сетях, в том числе в Telegram. Как сообщает издание Bild, баварская полиция подтвердила, что задержан именно Оберауэр. Причины задержания не уточняются.
https://ria.ru/20211228/berlin-1765759046.html
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в мире, мюнхен, министерство обороны германии
23:02 30.12.2021
 
В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям

Минобороны ФРГ проверяет видео с человеком в военной форме, угрожающим властям

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором облаченный в форму цвета хаки человек угрожает властям ультиматумом из-за связанных с коронавирусом мер, в том числе из-за вакцинации.
"В настоящее время в сети курсирует видео с, предположительно, солдатом, которым часто делятся и здесь (в Twitter). Оно содержит угрозы против правового государства, они неприемлемы. Уже ведется проверка (возможных) последствий", - сообщило минобороны в Twitter.
Снеговик у здания Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 08:36Распространение коронавируса
В Берлине ужесточили ограничения из-за коронавируса
Из-за публикации видео в немецком сегменте Twitter в четверг в разделе популярных трендов лидируют слова "солдаты", "бундесвер". На длящимся около минуты видео изображен мужчина в форме цвета хаки, он называет себя "обер-фельдфебелем" и требует отмены введенных властями ограничительным мер, связанных с распространением коронавируса, а также обязательной для военнослужащих вакцинации против COVID-19. Видео, предположительно, было обнародовано в ночь на среду в Telegram, его автор назначает срок ультиматума на выполнение требований на 16.00 следующего дня (18.00 мск), то есть 31 декабря.
Как отмечает медиагруппа RND, мужчина, которого зовут, предположительно, Антон Оберауэр, действительно является военнослужащим, он уже привлекался к дисциплинарной ответственности в прошлом и, предположительно, ему предписан запрет носить форму, что фактически означает отстранение от службы. По данным RND, мужчина выступал на митинге в среду в Розенхайме и в своей речи угрожал, как предполагается, властям, что их "тела будут разбросаны по полю".
Около 19.50 в четверг стало известно, что мужчина задержан. Оберауэр прибыл вечером в камуфляжной форме на площадь Одеонплатц в центре Мюнхена, где, предположительно, планировал обратиться к общественности, но там его поджидала полиция. Видеозапись задержания распространили также в социальных сетях, в том числе в Telegram. Как сообщает издание Bild, баварская полиция подтвердила, что задержан именно Оберауэр. Причины задержания не уточняются.
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