https://ria.ru/20211230/defitsit-1766095174.html

Европе подсказали выход из газового кризиса

Эксперт объяснил, как Европа справится с дефицитом газа в ПХГ - РИА Новости, 30.12.2021

Европе подсказали выход из газового кризиса

Несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T03:18

2021-12-30T03:18

2021-12-30T03:18

экономика

природный газ

европа

российская академия наук

спг

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях особо суровых морозов. Но и в этом случае на помощь придут поставки СПГ и традиционные энергоносители - уголь и мазут, рассказал агентству “Прайм” руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.По его словам, нагнетать обстановку и вызывать панику не стоит - оснований для этого нет. Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.Кроме того, страны ЕС могут вернуться к традиционному топливу - углю и мазуту, загрузив простаивающие сейчас мощности тепловых электростанций. Но пока особой нужды в этом нет - энергопотребление не растет. И на фоне опасений введения новых карантинных ограничений из-за штамма “омикрон” оно вряд ли вырастет в скором будущем, заключил Мастепанов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/novak-1765944383.html

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экономика, природный газ, европа, российская академия наук, спг