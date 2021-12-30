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Европе подсказали выход из газового кризиса
Эксперт объяснил, как Европа справится с дефицитом газа в ПХГ - РИА Новости, 30.12.2021
Европе подсказали выход из газового кризиса
Несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T03:18
2021-12-30T03:18
экономика
природный газ
европа
российская академия наук
спг
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях особо суровых морозов. Но и в этом случае на помощь придут поставки СПГ и традиционные энергоносители - уголь и мазут, рассказал агентству “Прайм” руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.По его словам, нагнетать обстановку и вызывать панику не стоит - оснований для этого нет. Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.Кроме того, страны ЕС могут вернуться к традиционному топливу - углю и мазуту, загрузив простаивающие сейчас мощности тепловых электростанций. Но пока особой нужды в этом нет - энергопотребление не растет. И на фоне опасений введения новых карантинных ограничений из-за штамма “омикрон” оно вряд ли вырастет в скором будущем, заключил Мастепанов.
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экономика, природный газ, европа, российская академия наук, спг
03:18 30.12.2021
 
Эксперт объяснил, как Европа справится с дефицитом газа в ПХГ

Эксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище
Рабочий на газовом хранилище - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Bela Szandelszky
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях особо суровых морозов. Но и в этом случае на помощь придут поставки СПГ и традиционные энергоносители - уголь и мазут, рассказал агентству “Прайм” руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.
По его словам, нагнетать обстановку и вызывать панику не стоит - оснований для этого нет. Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.
“Нынешняя цена на газ – исключительно спекулятивная. Но если такие высокие цены продлятся, нехватки газа все равно не будет! В этом случае можно смело утверждать, что сжиженный газ из США и Катара пойдет не в Китай, а в Европу и проблема будет решена в течение недели – максимум двух”, - уверен эксперт.
Кроме того, страны ЕС могут вернуться к традиционному топливу - углю и мазуту, загрузив простаивающие сейчас мощности тепловых электростанций. Но пока особой нужды в этом нет - энергопотребление не растет. И на фоне опасений введения новых карантинных ограничений из-за штамма “омикрон” оно вряд ли вырастет в скором будущем, заключил Мастепанов.
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Вчера, 10:04В мире
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ЭкономикаПриродный газЕвропаРоссийская академия наукСПГ
 
 
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