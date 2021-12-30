https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html
Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия
Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия - РИА Новости, 30.12.2021
Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия
"Рособоронэкспорт" назвал пятерку самых ожидаемых новинок отечественных вооружений, которые в 2021 году презентовали зарубежным заказчикам, первое место занял... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:45
2021-12-30T11:45
2021-12-30T12:54
новое оружие россии
безопасность
рособоронэкспорт
ростех
александр михеев
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
россия
тос-2
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" назвал пятерку самых ожидаемых новинок отечественных вооружений, которые в 2021 году презентовали зарубежным заказчикам, первое место занял перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate."В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА "Орион-Э", РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 "Тосочка", автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", — цитирует пресс-служба гендиректора корпорации Александра Михеева.Он отметил, что в 2021 году мировой оружейный рынок в значительной мере адаптировался к работе в условиях пандемии. Так, российскому спецэкспортеру удалось поучаствовать в 17 международных выставках.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). Впервые истребитель показали в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности машины — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость — эффективность".
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/istrebiteli-1759138642.html
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безопасность, рособоронэкспорт, ростех, александр михеев, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", россия, тос-2, ак-19
11:45 30.12.2021 (обновлено: 12:54 30.12.2021)
Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия
Истребитель Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия