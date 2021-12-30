https://ria.ru/20211230/bloger-1766114141.html

Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения

Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения - РИА Новости, 30.12.2021

Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения

Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:24

2021-12-30T09:24

2021-12-30T09:40

происшествия

санкт-петербург

юрий хованский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов."Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок - до 8 февраля", - говорится в сообщении.В среду Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более пяти месяцев, избрав ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.До 8 января блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766066319.html

https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766051541.html

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происшествия, санкт-петербург, юрий хованский