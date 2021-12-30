Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/bloger-1766114141.html
Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения - РИА Новости, 30.12.2021
Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:24
2021-12-30T09:40
происшествия
санкт-петербург
юрий хованский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2078d82117cbd33e6e0d745e90e42691.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов."Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок - до 8 февраля", - говорится в сообщении.В среду Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более пяти месяцев, избрав ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.До 8 января блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766066319.html
https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766051541.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_976eb346811b5e0c49470574ca36dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, юрий хованский
09:24 30.12.2021 (обновлено: 09:40 30.12.2021)
 
Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения

Следствие попросило продлить блогеру Хованскому запрет определенных действий

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок - до 8 февраля", - говорится в сообщении.
Видеоблогер Юрий Хованский
Вчера, 18:50
Хованскому запретили пользоваться интернетом
В среду Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более пяти месяцев, избрав ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.
До 8 января блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).
Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
Блогер Хованский выслушал постановление суда о смягчении меры пресечения - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 17:50
Петербургский суд выпустил блогера Хованского из СИЗО
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЮрий Хованский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
08:29Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год
08:09Экс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной
Лента новостейМолния
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в КрымуКинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый годЭкс-переводчик назвал каноническую версию о поимке Хусейна сфабрикованной