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Шоубиз
https://ria.ru/20211230/bano-1766194154.html
Певец Аль Бано заразился коронавирусом
Певец Аль Бано заразился коронавирусом - РИА Новости, 30.12.2021
Певец Аль Бано заразился коронавирусом
Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции в родном городе Челлино-Сан-Марко на юге страны. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:44
2021-12-30T15:44
шоубиз
знаменитости
аль бано
шоу-бизнес
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РИМ, 30 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции в родном городе Челлино-Сан-Марко на юге страны.В последний день уходящего 2021 года Аль Бано должен был принимать участие в праздничной новогодней телепрограмме в южном городе Бари, но после положительного теста на COVID-19 от этих планов ему пришлось отказаться.Аль Бано явно настроен по-боевому и не теряет свойственной ему иронии.Как стало известно РИА Новости из источников на итальянском ТВ, музыкант скорее всего заразился коронавирусом во время своих недавних поездок по Европе, в частности, в Испанию и Албанию. Его болезнь проходит бессимптомно, певец чувствует себя хорошо, что видно и по видеозаписи. Тем не менее, он отменил все свои концертные планы и сейчас находится на карантине.Ранее Аль Бано сообщил, что прошел полный курс вакцинации от коронавируса и призывал всех сделать прививку, называя ее "спасением человечества". В августе 20-летняя дочь музыканта Жасмин Карризи перенесла COVID-19 в достаточно тяжелой форме.
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знаменитости, аль бано, шоу-бизнес
15:44 30.12.2021
 
Певец Аль Бано заразился коронавирусом

Певец Аль Бано заразился COVID-19 и остался на самоизоляции

© Фото : Со страницы Al Bano в FacebookAl Bano
Al Bano - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Со страницы Al Bano в Facebook
Читать ria.ru в
РИМ, 30 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции в родном городе Челлино-Сан-Марко на юге страны.

"Итак, вирус, проклятый вирус COVID, поразил меня. Поразил до такой степени, что я не могу делать то, что было запланировано", – сообщил сам 78-летний музыкант в видео, которое он разместил в соцсетях.

В последний день уходящего 2021 года Аль Бано должен был принимать участие в праздничной новогодней телепрограмме в южном городе Бари, но после положительного теста на COVID-19 от этих планов ему пришлось отказаться.

"Я здесь. Надо бороться, надо помериться силами с этим проклятым врагом, который невидим, но поражает. Я называю его самым важным, самым мрачным врагом, который в какой-то мере представляет собой врага в третьей мировой войне, потому что речь идет именно об этом", – подчеркнул певец.

Аль Бано явно настроен по-боевому и не теряет свойственной ему иронии.

"Что сказать? Это закончится, потому что все проходит. Я уже приготовил похороны, купил гроб для коронавируса. Я уже написал дату рождения, жду только благословенную дату смерти. Тем временем, нам нужно немного иронии, немного силы, не будем плакаться. А господам "no vax" скажу: будьте осторожны, потому что это поражает всех, и антиваксеров тоже. Это горькая правда", – заявил певец.

Как стало известно РИА Новости из источников на итальянском ТВ, музыкант скорее всего заразился коронавирусом во время своих недавних поездок по Европе, в частности, в Испанию и Албанию. Его болезнь проходит бессимптомно, певец чувствует себя хорошо, что видно и по видеозаписи. Тем не менее, он отменил все свои концертные планы и сейчас находится на карантине.
Ранее Аль Бано сообщил, что прошел полный курс вакцинации от коронавируса и призывал всех сделать прививку, называя ее "спасением человечества". В августе 20-летняя дочь музыканта Жасмин Карризи перенесла COVID-19 в достаточно тяжелой форме.
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