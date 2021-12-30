https://ria.ru/20211230/bano-1766194154.html

Певец Аль Бано заразился коронавирусом

Певец Аль Бано заразился коронавирусом - РИА Новости, 30.12.2021

Певец Аль Бано заразился коронавирусом

Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции в родном городе Челлино-Сан-Марко на юге страны. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:44

2021-12-30T15:44

2021-12-30T15:44

шоубиз

знаменитости

аль бано

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97538/00/975380066_0:14:626:366_1920x0_80_0_0_2452423a29dba58fcb212ec86600ae68.jpg

РИМ, 30 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции в родном городе Челлино-Сан-Марко на юге страны.В последний день уходящего 2021 года Аль Бано должен был принимать участие в праздничной новогодней телепрограмме в южном городе Бари, но после положительного теста на COVID-19 от этих планов ему пришлось отказаться.Аль Бано явно настроен по-боевому и не теряет свойственной ему иронии.Как стало известно РИА Новости из источников на итальянском ТВ, музыкант скорее всего заразился коронавирусом во время своих недавних поездок по Европе, в частности, в Испанию и Албанию. Его болезнь проходит бессимптомно, певец чувствует себя хорошо, что видно и по видеозаписи. Тем не менее, он отменил все свои концертные планы и сейчас находится на карантине.Ранее Аль Бано сообщил, что прошел полный курс вакцинации от коронавируса и призывал всех сделать прививку, называя ее "спасением человечества". В августе 20-летняя дочь музыканта Жасмин Карризи перенесла COVID-19 в достаточно тяжелой форме.

https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, аль бано, шоу-бизнес