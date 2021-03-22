https://ria.ru/20210322/pevets-1602292295.html

Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"

Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"

Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:38

2021-03-22T12:38

2021-03-22T12:45

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вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda.Артист пожаловался, что не может выступать уже целый год в то время, как в России уже давно вновь проводят концерты и ставят спектакли.В связи с этим Бано надеется, что вакцинация поможет ему скорее вернуться на сцену.Он отметил, что хотел бы привиться российской вакциной, но для этого есть препятствие.Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери сообщил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию для проверки данных по "Спутнику V".

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/sputnik-1602268281.html

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аль бано, италия, в мире