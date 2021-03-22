https://ria.ru/20210322/pevets-1602292295.html
Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:38
2021-03-22T12:38
2021-03-22T12:45
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аль бано
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99365/92/993659231_0:161:1746:1143_1920x0_80_0_0_561399afc8761bafa4899da92ee8d4ff.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda.Артист пожаловался, что не может выступать уже целый год в то время, как в России уже давно вновь проводят концерты и ставят спектакли.В связи с этим Бано надеется, что вакцинация поможет ему скорее вернуться на сцену.Он отметил, что хотел бы привиться российской вакциной, но для этого есть препятствие.Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери сообщил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию для проверки данных по "Спутнику V".
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/sputnik-1602268281.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/99365/92/993659231_0:0:1746:1311_1920x0_80_0_0_fc1135b6075e2c97d925bfe488794a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аль бано, италия, в мире