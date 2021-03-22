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Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:38
2021-03-22T12:45
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
аль бано
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda.Артист пожаловался, что не может выступать уже целый год в то время, как в России уже давно вновь проводят концерты и ставят спектакли.В связи с этим Бано надеется, что вакцинация поможет ему скорее вернуться на сцену.Он отметил, что хотел бы привиться российской вакциной, но для этого есть препятствие.Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери сообщил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию для проверки данных по "Спутнику V".
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вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аль бано, италия, в мире

Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"

12:38 22.03.2021 (обновлено: 12:45 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске
Фестиваль искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано рассказал, что хотел бы привиться российской вакциной "Спутник V", пишет L'Unione Sarda.
Артист пожаловался, что не может выступать уже целый год в то время, как в России уже давно вновь проводят концерты и ставят спектакли.
Коробка с российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
10:42Сказано в эфире
Что стоит за словами об "абсолютной ненужности" "Спутника V" для ЕС?
В связи с этим Бано надеется, что вакцинация поможет ему скорее вернуться на сцену.
Он отметил, что хотел бы привиться российской вакциной, но для этого есть препятствие.
"Мне бы хотелось, чтобы это был "Спутник V" или "Pfizer". Но поскольку российскую вакцину пока не прошла авторизацию и ей привиться у нас нельзя, придется делать "Pfizer"", - поделился певец.
Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери сообщил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию для проверки данных по "Спутнику V".
 
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