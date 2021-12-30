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Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении - РИА Новости, 30.12.2021
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:53
2021-12-30T11:05
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской стороны."В прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анар Мухаммед оглу (1993 года рождения)… Предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО Bakcell Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду в местности Едди хырман в Карабахе, добавили в генпрокуратуре.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:53 30.12.2021 (обновлено: 11:05 30.12.2021)
 
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении

ГП Азербайджана заявила о ранении сотрудника мобильного оператора при обстреле Арменией

© Фото : Министерство обороны АзербайджанаАзербайджанский военнослужащий
Азербайджанский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
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БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской стороны.
"В прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анар Мухаммед оглу (1993 года рождения)… Предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО Bakcell Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории", - говорится в сообщении.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 14:14
В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
Инцидент произошел в среду в местности Едди хырман в Карабахе, добавили в генпрокуратуре.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 02:59
ЕС предложил платформу для сотрудничества с Арменией и Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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