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Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении - РИА Новости, 30.12.2021
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:53
2021-12-30T09:53
2021-12-30T11:05
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нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской стороны."В прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анар Мухаммед оглу (1993 года рождения)… Предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО Bakcell Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду в местности Едди хырман в Карабахе, добавили в генпрокуратуре.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:53 30.12.2021 (обновлено: 11:05 30.12.2021)
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
ГП Азербайджана заявила о ранении сотрудника мобильного оператора при обстреле Арменией