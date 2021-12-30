https://ria.ru/20211230/azerbaydzhan-1766118242.html

Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении

Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении - РИА Новости, 30.12.2021

Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:53

2021-12-30T09:53

2021-12-30T11:05

в мире

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в четверг о ранении в Агдамском районе сотрудника компании мобильного оператора в результате обстрела с армянской стороны."В прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анар Мухаммед оглу (1993 года рождения)… Предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО Bakcell Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в среду в местности Едди хырман в Карабахе, добавили в генпрокуратуре.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.

https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html

https://ria.ru/20211215/platforma-1763765827.html

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе