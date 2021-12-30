https://ria.ru/20211230/asmus-1766147012.html

"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск

"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск - РИА Новости, 30.12.2021

"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск

Кристина Асмус написала в социальных сетях, что впервые за два года работы без выходных отправилась в отпуск. Решение об отдыхе было спонтанным. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:40

2021-12-30T12:40

2021-12-30T12:40

шоубиз

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гарик харламов (игорь)

знаменитости

кристина асмус

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Асмус написала в социальных сетях, что впервые за два года работы без выходных отправилась в отпуск. Решение об отдыхе было спонтанным.Асмус добавила, что поездка оказалась настолько неожиданной, что у них с дочерью "даже не было забронированного отеля".Поклонники удивились работоспособности Кристины.Артистка отправилась в жаркую страну вместе с дочерью от Гарика Харламова. Звезды объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же экс-супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с актрисой поняли, что не подходят друг другу.Ранее Гарик вспомнил об экс-супруге, пошутив, что она "забрала дом" после развода.

https://ria.ru/20210920/kharlamov-1750985661.html

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шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), знаменитости, кристина асмус