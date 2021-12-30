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Шоубиз
https://ria.ru/20211230/asmus-1766147012.html
"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск
"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск - РИА Новости, 30.12.2021
"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск
Кристина Асмус написала в социальных сетях, что впервые за два года работы без выходных отправилась в отпуск. Решение об отдыхе было спонтанным. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:40
2021-12-30T12:40
шоубиз
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
знаменитости
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Асмус написала в социальных сетях, что впервые за два года работы без выходных отправилась в отпуск. Решение об отдыхе было спонтанным.Асмус добавила, что поездка оказалась настолько неожиданной, что у них с дочерью "даже не было забронированного отеля".Поклонники удивились работоспособности Кристины.Артистка отправилась в жаркую страну вместе с дочерью от Гарика Харламова. Звезды объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же экс-супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с актрисой поняли, что не подходят друг другу.Ранее Гарик вспомнил об экс-супруге, пошутив, что она "забрала дом" после развода.
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шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), знаменитости, кристина асмус
12:40 30.12.2021
 
"Я психанула": Асмус впервые за два года отправилась в отпуск

Асмус впервые за два года отправилась в отпуск в Дубай

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Асмус написала в социальных сетях, что впервые за два года работы без выходных отправилась в отпуск. Решение об отдыхе было спонтанным.

"Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же. На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала", – написала актриса.

Асмус добавила, что поездка оказалась настолько неожиданной, что у них с дочерью "даже не было забронированного отеля".
Поклонники удивились работоспособности Кристины.

"Вы шутите про два года без выходных? Это физически невозможно", "Я в шоке, как? Как можно не отдыхать два года?", "Под конец именно этого года у многих накопилась усталость. Все будет отлично, надо перезагрузится после отдыха", – отметили в комментариях.

Артистка отправилась в жаркую страну вместе с дочерью от Гарика Харламова. Звезды объявили о разводе в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни. Тогда же экс-супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с актрисой поняли, что не подходят друг другу.
Ранее Гарик вспомнил об экс-супруге, пошутив, что она "забрала дом" после развода.
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