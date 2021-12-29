19:22 29.12.2021 (обновлено: 19:50 29.12.2021)
Минсельхоз исключил дефицит вин в России
Минсельхоз исключил дефицит вин в России и перебои в импорте из-за новой классификации
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни "Кубань-Вино" в Краснодарском крае
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ исключил возможность возникновения в стране дефицита винодельческой продукции и перебоев с поставками импортных вин в связи с изменениями с 1 января в нормативно-правовом регулировании, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Предпосылки для возникновения ее дефицита (винодельческой продукции - ред.), а также перебоев в импортных поставках отсутствуют", - говорится в сообщении. Ситуация на российском рынке винодельческой продукции обсуждалась в среду с представителями заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.
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Изменения в нормативно-правовом регулировании, которые привели закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции в соответствие с законом "О виноградарстве и виноделии", вступили в силу в июле. Введение новой классификации винодельческой продукции потребовало от производителей и импортеров принять новые декларации о соответствии, а также внести изменения в информацию на этикетках и сопроводительную документацию.
В пресс-службе напомнили, что в связи с предстоящими изменениями в регулировании правительство РФ для обеспечения переходного периода приостановило проверки в части классификации винодельческой продукции до конца 2021 года: как отмечалось на совещании, это решение позволило обеспечить высокую готовность большинства поставщиков к работе в новых условиях, а российские производители в случае необходимости смогут поставить на внутренний рынок дополнительные объемы продукции.
Помимо этого, участники совещания предметно обсудили готовность бизнеса к окончанию моратория на проверки вина и обозначили проблемы, для решения которых необходимо содействие на федеральном уровне.
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Работа в обычном режиме
Винодельня "Золотая балка" (Севастополь) оперативно подошла к вопросу замены этикеток и переоформлению необходимой документации. "На сегодняшний день мы уже несколько месяцев выпускаем винодельческую продукцию по обновленным стандартам и полностью готовы к работе в новых условиях. Нововведения никоим образом не отразятся на объемах поставок в предстоящем году", - сообщили журналистам в компании.
В обычном режиме работает и винодельческое предприятие "Фанагория" (Краснодарский край). "К новым условиям мы подготовились, ожидаем, что объемы поставок на рынок в 2022 году сохранятся. Все необходимые документы переоформили за две недели, начали еще в августе, поэтому проблем с этим не было", - сообщили в компании.
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