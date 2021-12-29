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Минсельхоз исключил дефицит вин в России
Минсельхоз исключил дефицит вин в России - РИА Новости, 29.12.2021
Минсельхоз исключил дефицит вин в России
Минсельхоз РФ исключил возможность возникновения в стране дефицита винодельческой продукции и перебоев с поставками импортных вин в связи с изменениями с 1... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:22
2021-12-29T19:50
экономика
вино
дефицит
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделие
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ исключил возможность возникновения в стране дефицита винодельческой продукции и перебоев с поставками импортных вин в связи с изменениями с 1 января в нормативно-правовом регулировании, говорится в сообщении пресс-службы министерства."Предпосылки для возникновения ее дефицита (винодельческой продукции - ред.), а также перебоев в импортных поставках отсутствуют", - говорится в сообщении. Ситуация на российском рынке винодельческой продукции обсуждалась в среду с представителями заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.Изменения в нормативно-правовом регулировании, которые привели закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции в соответствие с законом "О виноградарстве и виноделии", вступили в силу в июле. Введение новой классификации винодельческой продукции потребовало от производителей и импортеров принять новые декларации о соответствии, а также внести изменения в информацию на этикетках и сопроводительную документацию.В пресс-службе напомнили, что в связи с предстоящими изменениями в регулировании правительство РФ для обеспечения переходного периода приостановило проверки в части классификации винодельческой продукции до конца 2021 года: как отмечалось на совещании, это решение позволило обеспечить высокую готовность большинства поставщиков к работе в новых условиях, а российские производители в случае необходимости смогут поставить на внутренний рынок дополнительные объемы продукции.Помимо этого, участники совещания предметно обсудили готовность бизнеса к окончанию моратория на проверки вина и обозначили проблемы, для решения которых необходимо содействие на федеральном уровне.Работа в обычном режимеВинодельня "Золотая балка" (Севастополь) оперативно подошла к вопросу замены этикеток и переоформлению необходимой документации. "На сегодняшний день мы уже несколько месяцев выпускаем винодельческую продукцию по обновленным стандартам и полностью готовы к работе в новых условиях. Нововведения никоим образом не отразятся на объемах поставок в предстоящем году", - сообщили журналистам в компании.В обычном режиме работает и винодельческое предприятие "Фанагория" (Краснодарский край). "К новым условиям мы подготовились, ожидаем, что объемы поставок на рынок в 2022 году сохранятся. Все необходимые документы переоформили за две недели, начали еще в августе, поэтому проблем с этим не было", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20211125/vino-1760723903.html
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экономика, вино, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие, россия
19:22 29.12.2021 (обновлено: 19:50 29.12.2021)
 
Минсельхоз исключил дефицит вин в России

Минсельхоз исключил дефицит вин в России и перебои в импорте из-за новой классификации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни "Кубань-Вино" в Краснодарском крае
В фирменном магазине Chateau Tamagne винодельни Кубань-Вино в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ исключил возможность возникновения в стране дефицита винодельческой продукции и перебоев с поставками импортных вин в связи с изменениями с 1 января в нормативно-правовом регулировании, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Предпосылки для возникновения ее дефицита (винодельческой продукции - ред.), а также перебоев в импортных поставках отсутствуют", - говорится в сообщении. Ситуация на российском рынке винодельческой продукции обсуждалась в среду с представителями заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.
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Изменения в нормативно-правовом регулировании, которые привели закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции в соответствие с законом "О виноградарстве и виноделии", вступили в силу в июле. Введение новой классификации винодельческой продукции потребовало от производителей и импортеров принять новые декларации о соответствии, а также внести изменения в информацию на этикетках и сопроводительную документацию.
В пресс-службе напомнили, что в связи с предстоящими изменениями в регулировании правительство РФ для обеспечения переходного периода приостановило проверки в части классификации винодельческой продукции до конца 2021 года: как отмечалось на совещании, это решение позволило обеспечить высокую готовность большинства поставщиков к работе в новых условиях, а российские производители в случае необходимости смогут поставить на внутренний рынок дополнительные объемы продукции.
Помимо этого, участники совещания предметно обсудили готовность бизнеса к окончанию моратория на проверки вина и обозначили проблемы, для решения которых необходимо содействие на федеральном уровне.
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Работа в обычном режиме

Винодельня "Золотая балка" (Севастополь) оперативно подошла к вопросу замены этикеток и переоформлению необходимой документации. "На сегодняшний день мы уже несколько месяцев выпускаем винодельческую продукцию по обновленным стандартам и полностью готовы к работе в новых условиях. Нововведения никоим образом не отразятся на объемах поставок в предстоящем году", - сообщили журналистам в компании.
В обычном режиме работает и винодельческое предприятие "Фанагория" (Краснодарский край). "К новым условиям мы подготовились, ожидаем, что объемы поставок на рынок в 2022 году сохранятся. Все необходимые документы переоформили за две недели, начали еще в августе, поэтому проблем с этим не было", - сообщили в компании.
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ЭкономикаВиноДефицитМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ВиноделиеРоссия
 
 
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