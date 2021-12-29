https://ria.ru/20211229/varlamov-1765904441.html

Блогера Варламова затопчут поляки: как это будет

Блогера Варламова затопчут поляки: как это будет - РИА Новости, 29.12.2021

Блогера Варламова затопчут поляки: как это будет

Известный блогер — нет, не тот, который шьет тапочки в колонии, а другой — предложил русским быстренько сдаться. Хочется прямо его процитировать, зацените слог: РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:00

2021-12-29T08:00

2021-12-29T07:58

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Известный блогер — нет, не тот, который шьет тапочки в колонии, а другой — предложил русским быстренько сдаться. Хочется прямо его процитировать, зацените слог: "Почему простой русский мужик боится НАТО? <…> Придут в разваленную деревню натовские военные — и что случится? <…> Что <…> изменится для простого россиянина?"Особенно доставляет эта фиксация на слове "простой". Типа сам автор — это, как мы должны понять, белая кость, высшее сословие. Он абсолютно непростой, он где-то как бы трендсеттер и в некотором смысле инфлюенсер. Этот текст о НАТО на его сайте прочитали аж двести двадцать шесть человек.Не знаю, что видится блогеру Варламову, когда он воображает себе "русского мужика". Нечто исконно-посконное, наверное. Такой "le mujik” в лаптях и с балалайкой. Он никогда не выезжал из своей "derevnya” и не отличает латте от макиато.Из тех деревенских жителей, что знаю я, двое — фермеры, и зарабатывают они не хуже блогера-миллионника. Еще пара — многодетные родители, у них три университетских диплома на двоих. Все они, мягко говоря, не глупее блогера Варламова и весьма четко умеют донести до собеседника свои мысли.Им показалась бы оскорбительной сама постановка вопроса. Ну вот когда тебе предлагают сдаться на милость врага, даже не дожидаясь объявления войны, а сразу так, превентивно, скоренько… Ну это… как же сказать-то… Это стыдно. Противно как-то. Нехорошо. Впрочем, блогер Варламов этого, конечно, не поймет: подите попробуйте объяснить девушке нетяжелого поведения, чем нехорошо ее занятие. Девушка не станет слушать, она завизжит от обиды.Смешно смотреть, как хорошие авторы на полном серьезе пытаются объяснить Варламову, что сдаваться вот так сразу не стоит. Во-первых, не до конца понятно, как это к нам "войдет НАТО". Есть, знаете ли, такое ощущение, что сначала они отутюжат все бомбами, а потом пойдут по трупам. Можно посмотреть на фотки из Вьетнама или Ирака, из Ливии, не приведи бог. В Белграде до сих пор разрушенные здания стоят. Варламов этого, что ли, хочет?Во-вторых, мы все это уже проходили, мы уже сдавались НАТО. В 90-е ресурсы страны принадлежали западным корпорациям. А вот когда их удалось вернуть, жизнь сразу стала налаживаться, и потекли те самые финансовые потоки, от которых сегодня регулярно подпитывается блогер Варламов.Впрочем, как говорила Ахматова, "если надо объяснять, то не надо объяснять." Наша либеральная тусовка — все эти постаревшие мажоры из номенклатурных семей — живет так, как будто за последние тридцать лет вообще ничего не произошло. Они как тогда уверовали в то, что будут транслировать свет с Запада в темные головы "les mujiks", так и застряли на этой идее.За тридцать лет русские люди объездили весь свет, выучили языки, завели свои бизнесы, научились распоряжаться деньгами. Целая пропасть отделяет нашего современника, умного, циничного, прекрасно информированного, от наивного советского человека. Какие там истины собрались нести "русскому мужику" светлоликие? Он сам кому хочешь истину пропишет.Причем неуклонный рост уровня жизни привел к тому, что мы помаленьку добрались до вершины пирамиды Маслоу. С хлебом с маслоу и с колбасоу все у нас сегодня в порядке. Люди смогли разогнуться, отвлечься от проблем выживания. И вот мы в массе своей становимся все более идеалистичными. Почему? Просто потому, что на это появились время и силы.Люди восстанавливают те самые "разваленные деревни" и реконструируют храмы. Помогают старикам и детям. Огромные суммы жертвуют на благотворительность. Бросают все: дела, бизнес, дом — и внезапно едут спасаться в ашрам или защищать народ Донбасса. Потому что деньги по мере того, как их заработали, потеряли большую часть своей ценности, потребление оказалось чрезвычайно скучным и русский человек, отдохнув и подкормившись, обратился к своему любимому занятию — поиску истины, справедливости и добра.Либеральная же тусовка с тех пор не развивалась ни секунды. Еще в советское время весь смысл жизни этой общности сводился к престижному потреблению. С тех пор ничего не изменилось. Просто на каком-то этапе к штанам от Ann Demeulemeester добавились фильмы Звягинцева, книжки Юваля Ноя Харари да модный новояз. Но это было лишь разновидностью престижного потребления: типа духовный хавчик для своих.Идеализм, бескорыстие, стремление к справедливости — это глобальный тренд. В каком-то искаженном виде его пытается приватизировать сегодня Демпартия США, но на деле он гораздо шире и отнюдь не сводится к борьбе за права меньшинств.Западные кураторы пытались сбрасывать своим подопечным соответствующие методички, но все они отрабатывались вполноги. Тема с BLM раздражает наших либералов до жути. Тему MeToo они справедливо боятся трогать, потому что в их собственных рядах может вскрыться такая “57-я школа", что придется уголовные дела заводить. Ну вот Дмитриев, к примеру, уже пятнадцать лет получил.Все это и привело к полному отрыву светлоликой тусовки от широких народных масс. Там сегодня царит полный кризис жанра. Ни одной интересной идеи, ни одного нового слова (ведь и инициатива насчет НАТО — это чистая калька с "пили бы баварское"), только чудовищный тоталитарный диктат единственного правильного мнения и оживленная травля несогласных. Больше ничего.А люди в это время занимаются своими делами, идут вперед. Влиять на них тусовке оказалось решительно нечем. Эта пошлятина, которую несет Варламов, она, как же это сказать, чтобы им понятно было… Она больше не продается.Это не канает, ребят, все, поезд ушел. В моде сегодня бескорыстие, идеализм. В тренд совершенно неожиданно для себя попали патриоты-государственники. Потому что они всю жизнь ходили в старых пиджаках, горели своим делом и совершенно очевидно плевать хотели на финансовые потоки. Им было не до этого. Они писали хорошие книжки, шли в политику, находили единомышленников, неустанно спорили между собой. Что перед этим штаны от Ann Demeulemeester?Интерес Варламова в приходе НАТО, конечно, объясним. Раз быть властителями дум больше не выходит, приходится запрашивать поддержку с воздуха. Вот зайдут на территорию России войска НАТО, и лично Йенс Столтенберг назначит Варламова почетным полицаем с доппайком и повышенным окладом. Тушенку дадут знатному инфлюенсеру, сто грамм виски по праздникам.Но вот тут, есть подозрение, нашего блогера ждет некоторый облом. Очередь на вакансию полицаев в России прочно занята поляками, за ними стоят прибалты, тем в затылок жарко дышат соседи с юго-запада. Вот это и будет белая кость, вот они-то и запануют. А блогера Варламова и примкнувших к нему коллег в этой очереди затопчут.Кем бы он там сам себя ни считал, американские хозяева запишут Варламова в русские и неизбежно дискриминируют. Они вполне могли бы его и ликвидировать – в случае реального захода НАТО на нашу территорию. Однако это может произойти только в воспаленных фантазиях инфлюенсера. На деле равнодушный русский мужик со своими "Арматами" и "Цирконами", со своей непревзойденной ПРО защитит бедного блогера от любой внешней угрозы. Пусть себе инфлюенсит помаленьку.

https://ria.ru/20211227/nato-1765716988.html

https://ria.ru/20211228/voyna-1765750375.html

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html

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в мире, авторы, колумнисты - авторы, сша, йенс столтенберг, польша, нато, илья варламов, россия