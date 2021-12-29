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Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.12.2021
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T04:15
2021-12-29T04:15
2021-12-29T08:39
экономика
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михаил коган
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.Факты таковы, что сбережения, которые не планируются к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, пояснил специалист.“Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного “второго эшелона””, — заключил он.
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экономика, доллар, сша, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган
04:15 29.12.2021 (обновлено: 08:39 29.12.2021)
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евро