https://ria.ru/20211229/valyuta-1765922506.html

Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.12.2021

Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T04:15

2021-12-29T04:15

2021-12-29T08:39

экономика

доллар

сша

федеральная резервная система сша

россия

михаил коган

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.Факты таковы, что сбережения, которые не планируются к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, пояснил специалист.“Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного “второго эшелона””, — заключил он.

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экономика, доллар, сша, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган