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Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.12.2021
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы
ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T04:15
2021-12-29T08:39
экономика
доллар
сша
федеральная резервная система сша
россия
михаил коган
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.Факты таковы, что сбережения, которые не планируются к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, пояснил специалист.“Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного “второго эшелона””, — заключил он.
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экономика, доллар, сша, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган
04:15 29.12.2021 (обновлено: 08:39 29.12.2021)
 
Финансист ответил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Финансист Коган: сбережения лучше хранить в долларах или евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФРС США в октябре объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе доллар начал укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.
Факты таковы, что сбережения, которые не планируются к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, пояснил специалист.
“Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного “второго эшелона””, — заключил он.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 01:11
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ЭкономикаДолларСШАФедеральная резервная система СШАРоссияМихаил Коган
 
 
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