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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211229/valyuta-1765922016.html
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года - РИА Новости, 29.12.2021
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T02:15
2021-12-29T02:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ингосстрах
россия
антон прокудин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм" главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.Эксперт провел исследование данных валют по трем критериям: дешевизне по паритету покупательной способности, сальдо счета текущих операций к ВВП и динамике экспорта указанных стран в 2014-2019 годах.По результатам исследования эти валюты можно характеризовать так. Им есть куда расти, а сальдо счета текущих операций у них положительное. Из этого следует, что в такую страну идет существенный приток валюты от обычной деятельности, объяснил Прокудин."Поскольку у валют Таиланда и Филиппин оказались одновременно существенная положительная динамика экспорта, положительный СТО и относительно низкий курс по ППС, то именно они являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов", — заключил он.
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экономика, ингосстрах, россия, антон прокудин
02:15 29.12.2021 (обновлено: 02:16 29.12.2021)
 
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года

Экономист Прокудин: самой недооцененной валютой 2021 года стал тайский бат

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм" главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.
Эксперт провел исследование данных валют по трем критериям: дешевизне по паритету покупательной способности, сальдо счета текущих операций к ВВП и динамике экспорта указанных стран в 2014-2019 годах.
По результатам исследования эти валюты можно характеризовать так. Им есть куда расти, а сальдо счета текущих операций у них положительное. Из этого следует, что в такую страну идет существенный приток валюты от обычной деятельности, объяснил Прокудин.
"Поскольку у валют Таиланда и Филиппин оказались одновременно существенная положительная динамика экспорта, положительный СТО и относительно низкий курс по ППС, то именно они являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов", — заключил он.
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры этого года
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаИнгосстрахРоссияАнтон Прокудин
 
 
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