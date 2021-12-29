https://ria.ru/20211229/valyuta-1765922016.html
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года - РИА Новости, 29.12.2021
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T02:15
2021-12-29T02:15
2021-12-29T02:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ингосстрах
россия
антон прокудин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм" главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.Эксперт провел исследование данных валют по трем критериям: дешевизне по паритету покупательной способности, сальдо счета текущих операций к ВВП и динамике экспорта указанных стран в 2014-2019 годах.По результатам исследования эти валюты можно характеризовать так. Им есть куда расти, а сальдо счета текущих операций у них положительное. Из этого следует, что в такую страну идет существенный приток валюты от обычной деятельности, объяснил Прокудин."Поскольку у валют Таиланда и Филиппин оказались одновременно существенная положительная динамика экспорта, положительный СТО и относительно низкий курс по ППС, то именно они являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов", — заключил он.
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экономика, ингосстрах, россия, антон прокудин
02:15 29.12.2021 (обновлено: 02:16 29.12.2021)
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
Экономист Прокудин: самой недооцененной валютой 2021 года стал тайский бат
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Среди валют стран догоняющего развития самыми привлекательными на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо, рассказал агентству "Прайм
" главный макроэкономист УК "Ингосстрах
-Инвестиции" Антон Прокудин.
Эксперт провел исследование данных валют по трем критериям: дешевизне по паритету покупательной способности, сальдо счета текущих операций к ВВП и динамике экспорта указанных стран в 2014-2019 годах.
По результатам исследования эти валюты можно характеризовать так. Им есть куда расти, а сальдо счета текущих операций у них положительное. Из этого следует, что в такую страну идет существенный приток валюты от обычной деятельности, объяснил Прокудин.
"Поскольку у валют Таиланда и Филиппин оказались одновременно существенная положительная динамика экспорта, положительный СТО и относительно низкий курс по ППС, то именно они являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов", — заключил он.