https://ria.ru/20211229/ukraina-1765925955.html

На Украине несовершеннолетних захотели отправить на убой в войне с Россией

На Украине предложили мобилизовать детей в случае войны с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

На Украине несовершеннолетних захотели отправить на убой в войне с Россией

Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред" назвал целесообразной мобилизацию детей в случае крупного вооруженного конфликта, в том... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T02:29

2021-12-29T02:29

2021-12-29T02:32

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред" назвал целесообразной мобилизацию детей в случае крупного вооруженного конфликта, в том числе с Россией.Автор публикации увидел позитивный момент в решении президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет, поскольку, по его мнению, это позволит поставить под ружье большее число военнослужащих.Обозреватель пояснил, что считает современную войну "статистикой больших чисел", уточнив, что предложенная им мера поможет "увеличить вероятные потери противника".Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе их не возьмут на работу. При этом без согласия самих женщин их призывать не будут. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765582087.html

https://ria.ru/20211228/markarova-1765908545.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, александр кочетков, россия