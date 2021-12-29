На Украине несовершеннолетних захотели отправить на убой в войне с Россией

02:29 29.12.2021 (обновлено: 02:32 29.12.2021)
На Украине предложили мобилизовать детей в случае войны с Россией
Аналитик Кочетков: мобилизация детей в случае войны с Россией увеличит потери противника
© AP Photo / Efrem LukatskyДети в военизированном детском лагере на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред" назвал целесообразной мобилизацию детей в случае крупного вооруженного конфликта, в том числе с Россией.
Автор публикации увидел позитивный момент в решении президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет, поскольку, по его мнению, это позволит поставить под ружье большее число военнослужащих.
"И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут", — высказался Кочетков.
Обозреватель пояснил, что считает современную войну "статистикой больших чисел", уточнив, что предложенная им мера поможет "увеличить вероятные потери противника".
"Это для спецопераций имеет значения уровень подготовки исполнителей", — заключил аналитик.
Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.
Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе их не возьмут на работу. При этом без согласия самих женщин их призывать не будут. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.