https://ria.ru/20211229/uchenye-1765950509.html
Мишустин пообещал делать все необходимое, чтобы поддержать ученых
Мишустин пообещал делать все необходимое, чтобы поддержать ученых - РИА Новости, 29.12.2021
Мишустин пообещал делать все необходимое, чтобы поддержать ученых
Российские власти в дальнейшей будут делать все необходимое, чтобы поддержать ученых и создать для них хорошие условия, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:45
2021-12-29T10:45
2021-12-29T10:45
общество
российская академия наук
михаил мишустин
александр сергеев (ран)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские власти в дальнейшей будут делать все необходимое, чтобы поддержать ученых и создать для них хорошие условия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Завершается год науки и технологий, который был объявлен президентом. Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны, научные и технические результаты способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы. И мы в дальнейшей будем делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых, создать для них хорошие условия. Это касается и инфраструктуры, и лабораторий", - сказал Мишустин на встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым.Он также отметил, что у РАН - важная роль, Академия вносит вклад в формирование научно-технической политики страны, предлагает идеи для развития научной деятельности."Мы предусмотрели значительные средства на следующий год - более 200 миллиардов рублей. И надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211229/reaktor-1765932435.html
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общество, российская академия наук, михаил мишустин, александр сергеев (ран), россия
Мишустин пообещал делать все необходимое, чтобы поддержать ученых
Премьер Мишустин: власти будут делать все необходимое, чтобы поддержать ученых