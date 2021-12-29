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Риелтора обвинили в убийстве, совершенном 20 лет назад в Волгограде
Риелтора обвинили в убийстве, совершенном 20 лет назад в Волгограде - РИА Новости, 29.12.2021
Риелтора обвинили в убийстве, совершенном 20 лет назад в Волгограде
Риелтора обвиняют в убийстве своего знакомого из-за квартиры в Волгограде, которое было совершено 20 лет назад, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:34
2021-12-29T12:34
происшествия
волгоград
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Риелтора обвиняют в убийстве своего знакомого из-за квартиры в Волгограде, которое было совершено 20 лет назад, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, в июле 2001 года житель Волгограда обратился к знакомому риелтору, чтобы он помог обменять его двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Но риелтор, решив завладеть жилплощадью своего приятеля, вывез мужчину загород и задушил веревкой, тело закопал. Однако распорядиться квартирой убитого не смог, так как часть жилья принадлежала его родственнице. В 2001 году, по информации СК, доказать причастность риелтора к преступлению следователям не удалось."Однако в декабре текущего года, изучив материалы этого уголовного дела, следователи предположили, что к расправе над местным жителем может быть причастен именно знакомый риелтор. И не ошиблись", - говорится в сообщении.Мужчину нашли в Ленинградской области, его задержали и в ходе допроса он сознался в убийстве. По данным СК, ему предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений.
https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html
волгоград
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происшествия, волгоград, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
12:34 29.12.2021
 
Риелтора обвинили в убийстве, совершенном 20 лет назад в Волгограде

Риелтора обвинили в убийстве, совершенном в 2001 году в Волгограде из-за квартиры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛГОГРАД, 29 дек – РИА Новости. Риелтора обвиняют в убийстве своего знакомого из-за квартиры в Волгограде, которое было совершено 20 лет назад, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в июле 2001 года житель Волгограда обратился к знакомому риелтору, чтобы он помог обменять его двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Но риелтор, решив завладеть жилплощадью своего приятеля, вывез мужчину загород и задушил веревкой, тело закопал. Однако распорядиться квартирой убитого не смог, так как часть жилья принадлежала его родственнице. В 2001 году, по информации СК, доказать причастность риелтора к преступлению следователям не удалось.
"Однако в декабре текущего года, изучив материалы этого уголовного дела, следователи предположили, что к расправе над местным жителем может быть причастен именно знакомый риелтор. И не ошиблись", - говорится в сообщении.
Мужчину нашли в Ленинградской области, его задержали и в ходе допроса он сознался в убийстве. По данным СК, ему предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений.
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ПроисшествияВолгоградЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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