https://ria.ru/20211229/terrorizm-1765942887.html

Речи о росте террористической активности вокруг России нет, заявили в МИД

Речи о росте террористической активности вокруг России нет, заявили в МИД - РИА Новости, 29.12.2021

Речи о росте террористической активности вокруг России нет, заявили в МИД

Речи о росте террористической активности на рубежах РФ пока нет, Москва готова содействовать в контртеррористических усилиях на афганском треке, сообщил в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:05

2021-12-29T10:05

2021-12-29T10:33

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Речи о росте террористической активности на рубежах РФ пока нет, Москва готова содействовать в контртеррористических усилиях на афганском треке, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Несмотря на то, что речи о росте террористической активности на наших рубежах пока нет, мы готовы оказывать содействие в наращивании контртеррористических усилий на афганском треке", - сказал он.По словам Сыромолотова, "важные направления работы - это двустороннее взаимодействие со странами региона и наращивание потенциала таких многосторонних региональных механизмов, как ШОС, ОДКБ, СНГ и других".В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211229/afganistan-1765939399.html

https://ria.ru/20211229/ugrozy-1765938625.html

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в мире, талибан, афганистан, москва, одкб, снг, олег сыромолотов, россия, мохаммад хасан ахунд