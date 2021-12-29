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Олег Сыромолотов: Россия – за равное участие стран в управлении интернетом
Олег Сыромолотов: Россия – за равное участие стран в управлении интернетом - РИА Новости, 29.12.2021
Олег Сыромолотов: Россия – за равное участие стран в управлении интернетом
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, что можно считать... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:30
2021-12-29T10:30
терроризм
интервью
афганистан
олег сыромолотов
россия
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, что можно считать главными успехами мирового сообщества по борьбе с терроризмом в уходящем году, и что здесь не удалось сделать, сообщил, как в Москве расценивают ситуацию с безопасностью в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), и будет ли Россия помогать Кабулу нейтрализовывать угрозы в этой сфере, а так же поделился мнением о том, нужно ли в целях противодействия экстремистам и террористам регулировать интернет, и как это можно сделать.– Олег Владимирович, что вы считаете главным успехом мирового сообщества в борьбе с терроризмом в уходящем году? И что не удалось сделать и почему?– Я бы разделил свой ответ на две части – непосредственно борьбу с террористами и профильное международное сотрудничество в данной области.Хотел бы начать с нашей страны и отметить тот факт, что за прошедший год на территории Российской Федерации злоумышленникам не удалось совершить ни одного теракта (на этапе подготовки было предотвращено 65 преступлений террористической направленности).В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году вооруженные силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны. В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение.Вместе с тем ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряженной. Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке, где основными дестабилизирующими факторами являются удержание радикальными группировками Идлибской зоны деэскалации и присутствие ячеек ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*. В Африке, особенно в Сахаро-Сахельской зоне, по существу, можно наблюдать предпосылки для реализации сценария возрождения там террористического "халифата в версии 2.0".Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень теругроз, исходящих от осевших там приверженцев ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, в том числе, для нашей страны и государств Центральной Азии.Что же касается международного сотрудничества, то здесь, несмотря на сокращение количества очных встреч из-за антиковидных ограничений, на первый план следует поставить межгосударственное взаимодействие в рамках ООН. Так, в июне 2021 года состоялась II Конференция высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН, в которой приняли участие высокопоставленные сотрудники антитеррористических подразделений большинства стран мира для обмена оценками и мнениями, в том числе, по таким вопросам, как возвращение лиц из лагерей временного содержания в Сирии и Ираке, пресечение оружейной подпитки террористов, противодействие использованию оружия массового уничтожения.Этот год также ознаменовался принятием резолюции Генассамблеи ООН по седьмому обзору Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Главное и общее достижение государств — удалось сохранить консенсусный характер документа, несмотря на непростой, а местами даже весьма напряженный переговорный процесс.Продолжаем динамично развивать профильное сотрудничество на антитеррористическом направлении в рамках БРИКС. Рабочей группе БРИКС по антитеррору (РГАТ) в ходе заседаний 26-29 июля 2021 года удалось согласовать очередной солидный документ – план действий по выполнению принятой в прошлом году под российским председательством антитеррористической стратегии "пятерки". Он конкретизирует дальнейшие шаги не только по осуществлению указанной стратегии, но и по расширению сотрудничества БРИКС в контртеррористической сфере в целом. План действий призван перевести работу объединения на этом треке в практическую плоскость, вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия наших граждан.Наращиваем и профильные двусторонние контакты. В уходящем году под эгидой МИД России были проведены межведомственные консультации по борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами с Германией, Египтом, Испанией, Италией, Пакистаном, Таджикистаном и Францией.– Как вы оцениваете уровень террористической угрозы в Афганистане после прихода к власти талибов? Возрос ли он, снизился? Как Россия намерена помогать новым афганским властям в противодействии этим угрозам?– Как мы видим, резкого обвала ситуации с безопасностью после прихода к власти талибов в Афганистане не произошло. Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам. Конечно, ожидаем практических результатов на этом направлении.Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют. Деятельность террористических группировок на территории Афганистана и прежде всего в его приграничных районах вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона.Несмотря на то, что речи о росте террористической активности на наших рубежах пока нет, мы готовы оказывать содействие в наращивании контртеррористических усилий на афганском треке. Важные направления работы – это двустороннее взаимодействие со странами региона и наращивание потенциала таких многосторонних региональных механизмов, как ШОС, ОДКБ, СНГ и других.– Возможно ли сотрудничество с США по борьбе с терроризмом в этой центральноазиатской стране? Рассматриваются ли какие-то конкретные форматы, операции? Обсуждалось ли это в ходе недавнего визита в Москву директора ЦРУ?– Вопрос относится ккомпетенции соответствующих спецслужб.– МИД по поручению президента будет вести диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности. Будет ли этот диалог подразумевать работу по информационной, кибербезопасности? Какие предложения в этой сфере есть у российской стороны?– Начну со второй части вопроса. В сфере обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) Россия является признанным интеллектуальным лидером. Именно наша страна в 1998 году инициировала обсуждение данной темы под эгидой ООН и с тех пор ежегодно вносит профильный проект резолюции Генеральной Ассамблеи. К слову, в нынешнем году наш документ, представленный совместно с США, был утвержден консенсусом при соавторстве 108 государств.По российской инициативе в системе ООН запущены два магистральных переговорных процесса: Рабочая группа ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ (на период 2021-2025 годов) и Спецкомитет ООН по разработке универсальной международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Стратегической целью видим формирование международно-правовых основ регулирования информационного пространства с целью предотвращения конфликтов в нем. В конкретном плане в ходе недавно состоявшейся в Нью-Йорке первой субстантивной сессии Рабочей группы ООН открытого состава по МИБ озвучили идею выработки профильной универсальной конвенции ООН.Мы также неоднократно выдвигали инициативы по возобновлению двустороннего взаимодействия с США в данной сфере. В частности, 25 сентября 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о комплексной программе мер по восстановлению российско- американского диалога в области информационной безопасности. По итогам июньского саммита Россия-США в Женеве отдельные ее элементы уже реализуются на практике. Так, под эгидой советов безопасности двух стран запущен регулярный межведомственный диалог в формате контактной группы "Кремль – Белый дом". Восстанавливаются каналы связи между компетентными ведомствами.Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить. На данный момент мяч на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования ИКТ. Исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве.– Ранее сообщалось, что ИГ*, "Джабхат Ан-Нусра"* и другие могут использовать "украинский канал" миграции для переброски боевиков в страны ЕС и создания там "спящих ячеек". Есть ли такие данные у российской стороны? Нет ли угрозы того, что эти боевики могут с Украины попасть в РФ? Будем ли сотрудничать с Украиной для минимизации этих рисков?– Вопрос относится к компетенции соответствующих спецслужб.– Проблема противодействия терроризму и экстремизму в интернете становится все актуальнее. Можно ли в ближайшее время ожидать принятия в рамках ШОС, БРИКС, СНГ других объединений с участием России каких-либо соглашений о совместном регулировании интернета или хотя бы об общих правилах? Будет ли Россия инициировать такие договоренности?– Вопросы, связанные с противодействием экстремизму и терроризму, а также использованием и регулированием сети интернет, в последние годы приобрели особое значение и входят в повестку дня различных международных форумов.Террористы все активнее используют новые технологии для продвижения своей пропаганды, вербовки новых сторонников и финансирования террористической деятельности. Пандемия коронавируса с ее последствиями в виде ограничений и сокращения социальной активности этот процесс только ускорила.Причина такого интереса преступников к интернету в том, что он обеспечивает анонимность и прост в использовании. За относительно небольшую плату вы получаете легкий доступ к многомиллионной аудитории в различных странах мира и высокую скорость распространения информации. Через интернет осуществляются хакерские атаки, нападения на объекты критической инфраструктуры, а также кражи конфиденциальных данных, в том числе, персональных, банковской информации и так далее. И это далеко не полный список тех возможностей, которые новые технологии предоставляют террористам.Большинство государств, включая Россию, а также, например, Китай и страны-члены ЕС, идут по пути ужесточения своего национального законодательства в области противодействия противоправному контенту в Интернете. Наращивается практический инструментарий по блокировке и удалению таких материалов. В России этим занимается Роскомнадзор.В то же время на международном уровне пока отсутствуют какие-либо согласованные и одобренные всеми участниками международного общения правила или стандарты в этой сфере, а взаимодействие осуществляется в основном в рамках имеющихся правовых механизмов.В свою очередь, очевидно, что масштаб проблемы требует объединения усилий всех государств совместно с гражданским обществом и ИТ-индустрией в борьбе с использованием интернета в преступных целях.К сожалению, попытки России вывести, в частности, западных партнеров на обсуждение этой темы наталкиваются с одной стороны на публичные лозунги о неприкосновенности принципа свободы общения в Интернете, с другой – на фактическое стремление ряда государств договориться с ИТ-компаниями на своих условиях и обеспечить безопасность в первую очередь своих граждан.Мы выступаем за универсальный и комплексный подход к этой проблеме, исключающий пресловутые "двойные стандарты", политизацию международной антитеррористической и антиэкстремистской повестки дня, эгоистичное продвижение узкокорыстных интересов. Именно на таких принципах строится инициированное нами заявление Совета глав государств-членов ШОС "О противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе, в сети Интернет", одобренное в рамках российского председательства в ШОС в 2020 году. Активная работа на эту тему ведется в рамках подгруппы Рабочей группы БРИКС по антитеррору, касающейся проблематики противодействия противоправному контенту в интернете, а также в ОДКБ.Так, в ходе СМИД ОБСЕ в Стокгольме в декабре 2021 года по инициативе России принято совместное заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ "О профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях", призванное консолидировать усилия, направленные на борьбу с террористической идеологией и распространением противоправного контента, в том числе, в сети интернет. Ведем диалог с партнерами по данной теме и на других международных площадках.Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами.Данная проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ), в мероприятиях которого мы принимаем самое активное участие, включая работу всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ.С целью укрепления руководящих позиций в данном специализированном учреждении ООН в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий Российская Федерация выдвинула своих кандидатов: Рашида Исмаилова на пост генерального секретаря МСЭ и Николая Варламова в новый состав радиорегламентарного комитета союза, а также свою кандидатуру для переизбрания в Совет МСЭ. Выборы состоятся в ходе очередной полномочной конференции МСЭ в Бухаресте 26 сентября – 14 октября 2022 годаЕще одним подтверждением огромного потенциала, которым обладает наша страна в сфере развития цифровых технологий, стал тот факт, что она определена в качестве организатора проведения юбилейного XX Форума ООН по управлению интернетом в 2025 году.– Как обстоит дело с созданием международного банка данных по террористам-боевикам? Какие препятствия на пути его формирования? Когда он все-таки может быть создан или от этой идеи можно отказаться?– Мы последовательно продвигаем необходимость применения комплексного подхода к борьбе с терроризмом в целом и противодействию феномену иностранных террористов-боевиков (ИТБ) в частности. Главные и первостепенные условия достижения существенных результатов в пресечении деятельности ИТБ – контроль за их передвижением по миру и эффективное применение общих баз данных по такой категории лиц. В этих целях по инициативе российской стороны по линии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в 2008 году создан Международный банк данных (МБД) по противодействию терроризму (функционирует под эгидой Национального антитеррористического комитета Российской Федерации). МБД предназначен для информационного взаимодействия специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом, поддержки аналитической деятельности по оценке и реагированию на террористические угрозы, а также для использования в научно-исследовательских целях. Официальные языки МБД – английский и русский.С одной стороны, текущее количество присоединившихся к работе МБД участников весьма ощутимо (59 спецслужб из 44 иностранных государств и 9 специализированных органов международных организаций), с другой же, для формирования единого фронта борьбы с терроризмом – глобальным злом, которое не может быть оправдано никакими мотивами, – требуется подключение всех без исключения государств. Да и в более общем плане мы уже давно выступаем за сложение усилий всех ответственных участников международного сообщества в противодействии терроризму, создание широкой антитеррористической коалиции. На деле же мы видим, что некоторые партнеры предпочитают прибегать к использованию "двойных стандартов" и искусственной политизации вопросов антитеррора, отвергая без какого-либо объективного осмысления представляемые Россией инициативы. А это уже играет на руку международному терроризму.* террористическая организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20211220/terakty-1764480251.html
https://ria.ru/20211209/shekhu-1762832668.html
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https://ria.ru/20211208/kiberbezopasnost-1762664704.html
https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html
https://ria.ru/20211227/odkb-1765605225.html
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терроризм, интервью, афганистан, олег сыромолотов, россия
10:30 29.12.2021
 

Олег Сыромолотов: Россия – за равное участие стран в управлении интернетом

© Фото : аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : аппарат Президента Республики Татарстан
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Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, что можно считать главными успехами мирового сообщества по борьбе с терроризмом в уходящем году, и что здесь не удалось сделать, сообщил, как в Москве расценивают ситуацию с безопасностью в Афганистане после прихода к власти талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), и будет ли Россия помогать Кабулу нейтрализовывать угрозы в этой сфере, а так же поделился мнением о том, нужно ли в целях противодействия экстремистам и террористам регулировать интернет, и как это можно сделать.
Олег Владимирович, что вы считаете главным успехом мирового сообщества в борьбе с терроризмом в уходящем году? И что не удалось сделать и почему?
– Я бы разделил свой ответ на две части – непосредственно борьбу с террористами и профильное международное сотрудничество в данной области.
Хотел бы начать с нашей страны и отметить тот факт, что за прошедший год на территории Российской Федерации злоумышленникам не удалось совершить ни одного теракта (на этапе подготовки было предотвращено 65 преступлений террористической направленности).
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Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году вооруженные силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны. В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение.
Вместе с тем ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряженной. Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке, где основными дестабилизирующими факторами являются удержание радикальными группировками Идлибской зоны деэскалации и присутствие ячеек ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*. В Африке, особенно в Сахаро-Сахельской зоне, по существу, можно наблюдать предпосылки для реализации сценария возрождения там террористического "халифата в версии 2.0".
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Абдуллахи Шеху: надеемся, Россия поможет Нигерии в борьбе с терроризмом
Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень теругроз, исходящих от осевших там приверженцев ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, в том числе, для нашей страны и государств Центральной Азии.
Что же касается международного сотрудничества, то здесь, несмотря на сокращение количества очных встреч из-за антиковидных ограничений, на первый план следует поставить межгосударственное взаимодействие в рамках ООН. Так, в июне 2021 года состоялась II Конференция высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН, в которой приняли участие высокопоставленные сотрудники антитеррористических подразделений большинства стран мира для обмена оценками и мнениями, в том числе, по таким вопросам, как возвращение лиц из лагерей временного содержания в Сирии и Ираке, пресечение оружейной подпитки террористов, противодействие использованию оружия массового уничтожения.
Этот год также ознаменовался принятием резолюции Генассамблеи ООН по седьмому обзору Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Главное и общее достижение государств — удалось сохранить консенсусный характер документа, несмотря на непростой, а местами даже весьма напряженный переговорный процесс.
Продолжаем динамично развивать профильное сотрудничество на антитеррористическом направлении в рамках БРИКС. Рабочей группе БРИКС по антитеррору (РГАТ) в ходе заседаний 26-29 июля 2021 года удалось согласовать очередной солидный документ – план действий по выполнению принятой в прошлом году под российским председательством антитеррористической стратегии "пятерки". Он конкретизирует дальнейшие шаги не только по осуществлению указанной стратегии, но и по расширению сотрудничества БРИКС в контртеррористической сфере в целом. План действий призван перевести работу объединения на этом треке в практическую плоскость, вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия наших граждан.
Наращиваем и профильные двусторонние контакты. В уходящем году под эгидой МИД России были проведены межведомственные консультации по борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами с Германией, Египтом, Испанией, Италией, Пакистаном, Таджикистаном и Францией.
Как вы оцениваете уровень террористической угрозы в Афганистане после прихода к власти талибов? Возрос ли он, снизился? Как Россия намерена помогать новым афганским властям в противодействии этим угрозам?
– Как мы видим, резкого обвала ситуации с безопасностью после прихода к власти талибов в Афганистане не произошло. Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране, дают заверения, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам. Конечно, ожидаем практических результатов на этом направлении.
Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют. Деятельность террористических группировок на территории Афганистана и прежде всего в его приграничных районах вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона.
Боец Талибана* патрулирует улицу в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 15:36В мире
Шойгу заявил о рисках экспорта терроризма и наркотиков из Афганистана
Несмотря на то, что речи о росте террористической активности на наших рубежах пока нет, мы готовы оказывать содействие в наращивании контртеррористических усилий на афганском треке. Важные направления работы – это двустороннее взаимодействие со странами региона и наращивание потенциала таких многосторонних региональных механизмов, как ШОС, ОДКБ, СНГ и других.
Возможно ли сотрудничество с США по борьбе с терроризмом в этой центральноазиатской стране? Рассматриваются ли какие-то конкретные форматы, операции? Обсуждалось ли это в ходе недавнего визита в Москву директора ЦРУ?
– Вопрос относится ккомпетенции соответствующих спецслужб.
МИД по поручению президента будет вести диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности. Будет ли этот диалог подразумевать работу по информационной, кибербезопасности? Какие предложения в этой сфере есть у российской стороны?
– Начну со второй части вопроса. В сфере обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) Россия является признанным интеллектуальным лидером. Именно наша страна в 1998 году инициировала обсуждение данной темы под эгидой ООН и с тех пор ежегодно вносит профильный проект резолюции Генеральной Ассамблеи. К слову, в нынешнем году наш документ, представленный совместно с США, был утвержден консенсусом при соавторстве 108 государств.
По российской инициативе в системе ООН запущены два магистральных переговорных процесса: Рабочая группа ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ (на период 2021-2025 годов) и Спецкомитет ООН по разработке универсальной международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Стратегической целью видим формирование международно-правовых основ регулирования информационного пространства с целью предотвращения конфликтов в нем. В конкретном плане в ходе недавно состоявшейся в Нью-Йорке первой субстантивной сессии Рабочей группы ООН открытого состава по МИБ озвучили идею выработки профильной универсальной конвенции ООН.
Мы также неоднократно выдвигали инициативы по возобновлению двустороннего взаимодействия с США в данной сфере. В частности, 25 сентября 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о комплексной программе мер по восстановлению российско- американского диалога в области информационной безопасности. По итогам июньского саммита Россия-США в Женеве отдельные ее элементы уже реализуются на практике. Так, под эгидой советов безопасности двух стран запущен регулярный межведомственный диалог в формате контактной группы "Кремль – Белый дом". Восстанавливаются каналы связи между компетентными ведомствами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 00:24
Ушаков: Россия и США могут углубить взаимодействие по кибербезопасности
Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить. На данный момент мяч на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования ИКТ. Исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве.
Ранее сообщалось, что ИГ*, "Джабхат Ан-Нусра"* и другие могут использовать "украинский канал" миграции для переброски боевиков в страны ЕС и создания там "спящих ячеек". Есть ли такие данные у российской стороны? Нет ли угрозы того, что эти боевики могут с Украины попасть в РФ? Будем ли сотрудничать с Украиной для минимизации этих рисков?
– Вопрос относится к компетенции соответствующих спецслужб.
Проблема противодействия терроризму и экстремизму в интернете становится все актуальнее. Можно ли в ближайшее время ожидать принятия в рамках ШОС, БРИКС, СНГ других объединений с участием России каких-либо соглашений о совместном регулировании интернета или хотя бы об общих правилах? Будет ли Россия инициировать такие договоренности?
– Вопросы, связанные с противодействием экстремизму и терроризму, а также использованием и регулированием сети интернет, в последние годы приобрели особое значение и входят в повестку дня различных международных форумов.
Террористы все активнее используют новые технологии для продвижения своей пропаганды, вербовки новых сторонников и финансирования террористической деятельности. Пандемия коронавируса с ее последствиями в виде ограничений и сокращения социальной активности этот процесс только ускорила.
Причина такого интереса преступников к интернету в том, что он обеспечивает анонимность и прост в использовании. За относительно небольшую плату вы получаете легкий доступ к многомиллионной аудитории в различных странах мира и высокую скорость распространения информации. Через интернет осуществляются хакерские атаки, нападения на объекты критической инфраструктуры, а также кражи конфиденциальных данных, в том числе, персональных, банковской информации и так далее. И это далеко не полный список тех возможностей, которые новые технологии предоставляют террористам.
Большинство государств, включая Россию, а также, например, Китай и страны-члены ЕС, идут по пути ужесточения своего национального законодательства в области противодействия противоправному контенту в Интернете. Наращивается практический инструментарий по блокировке и удалению таких материалов. В России этим занимается Роскомнадзор.
В то же время на международном уровне пока отсутствуют какие-либо согласованные и одобренные всеми участниками международного общения правила или стандарты в этой сфере, а взаимодействие осуществляется в основном в рамках имеющихся правовых механизмов.
В свою очередь, очевидно, что масштаб проблемы требует объединения усилий всех государств совместно с гражданским обществом и ИТ-индустрией в борьбе с использованием интернета в преступных целях.
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К сожалению, попытки России вывести, в частности, западных партнеров на обсуждение этой темы наталкиваются с одной стороны на публичные лозунги о неприкосновенности принципа свободы общения в Интернете, с другой – на фактическое стремление ряда государств договориться с ИТ-компаниями на своих условиях и обеспечить безопасность в первую очередь своих граждан.
Мы выступаем за универсальный и комплексный подход к этой проблеме, исключающий пресловутые "двойные стандарты", политизацию международной антитеррористической и антиэкстремистской повестки дня, эгоистичное продвижение узкокорыстных интересов. Именно на таких принципах строится инициированное нами заявление Совета глав государств-членов ШОС "О противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе, в сети Интернет", одобренное в рамках российского председательства в ШОС в 2020 году. Активная работа на эту тему ведется в рамках подгруппы Рабочей группы БРИКС по антитеррору, касающейся проблематики противодействия противоправному контенту в интернете, а также в ОДКБ.
Так, в ходе СМИД ОБСЕ в Стокгольме в декабре 2021 года по инициативе России принято совместное заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ "О профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях", призванное консолидировать усилия, направленные на борьбу с террористической идеологией и распространением противоправного контента, в том числе, в сети интернет. Ведем диалог с партнерами по данной теме и на других международных площадках.
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Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами.
Данная проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ), в мероприятиях которого мы принимаем самое активное участие, включая работу всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ.
С целью укрепления руководящих позиций в данном специализированном учреждении ООН в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий Российская Федерация выдвинула своих кандидатов: Рашида Исмаилова на пост генерального секретаря МСЭ и Николая Варламова в новый состав радиорегламентарного комитета союза, а также свою кандидатуру для переизбрания в Совет МСЭ. Выборы состоятся в ходе очередной полномочной конференции МСЭ в Бухаресте 26 сентября – 14 октября 2022 года
Еще одним подтверждением огромного потенциала, которым обладает наша страна в сфере развития цифровых технологий, стал тот факт, что она определена в качестве организатора проведения юбилейного XX Форума ООН по управлению интернетом в 2025 году.
Как обстоит дело с созданием международного банка данных по террористам-боевикам? Какие препятствия на пути его формирования? Когда он все-таки может быть создан или от этой идеи можно отказаться?
– Мы последовательно продвигаем необходимость применения комплексного подхода к борьбе с терроризмом в целом и противодействию феномену иностранных террористов-боевиков (ИТБ) в частности. Главные и первостепенные условия достижения существенных результатов в пресечении деятельности ИТБ – контроль за их передвижением по миру и эффективное применение общих баз данных по такой категории лиц. В этих целях по инициативе российской стороны по линии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в 2008 году создан Международный банк данных (МБД) по противодействию терроризму (функционирует под эгидой Национального антитеррористического комитета Российской Федерации). МБД предназначен для информационного взаимодействия специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом, поддержки аналитической деятельности по оценке и реагированию на террористические угрозы, а также для использования в научно-исследовательских целях. Официальные языки МБД – английский и русский.
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С одной стороны, текущее количество присоединившихся к работе МБД участников весьма ощутимо (59 спецслужб из 44 иностранных государств и 9 специализированных органов международных организаций), с другой же, для формирования единого фронта борьбы с терроризмом – глобальным злом, которое не может быть оправдано никакими мотивами, – требуется подключение всех без исключения государств.
Да и в более общем плане мы уже давно выступаем за сложение усилий всех ответственных участников международного сообщества в противодействии терроризму, создание широкой антитеррористической коалиции. На деле же мы видим, что некоторые партнеры предпочитают прибегать к использованию "двойных стандартов" и искусственной политизации вопросов антитеррора, отвергая без какого-либо объективного осмысления представляемые Россией инициативы. А это уже играет на руку международному терроризму.
* террористическая организация, запрещена в РФ
 
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