https://ria.ru/20211229/tank-1765953901.html
"Ростех" изучает возможность создания танка для Африки и Ближнего Востока
"Ростех" изучает возможность создания танка для Африки и Ближнего Востока - РИА Новости, 29.12.2021
"Ростех" изучает возможность создания танка для Африки и Ближнего Востока
"Ростех" рассматривает возможность создать на базе легкого гусеничного танка "Спрут-СДМ1" новейший колесный танк, который будет востребован в Африке и на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:03
2021-12-29T11:03
2021-12-29T12:04
в мире
африка
ростех
ближний восток
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Ростех" рассматривает возможность создать на базе легкого гусеничного танка "Спрут-СДМ1" новейший колесный танк, который будет востребован в Африке и на Ближнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев."Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей", - сказал индустриальный директор.Он добавил, что вопрос выбора конкретной колесной базы еще открыт - есть несколько потенциально подходящих шасси. "Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику", - пояснил Оздоев.По его словам, такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, но превосходить его по маневренности и скорости. По защите и проходимости она будет уступать - из-за особенностей колесного шасси."Колесный "Спрут", конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента", - отметил Оздоев.По его словам, в Вооруженных силах РФ применение такого танка менее вероятно, так как в России традиционно приоритет отдается гусеничным шасси. Это диктуют особенности нашей географии.Колесные танки обычно используются для решения узких задач. Он не может заменить основной танк на поле боя в качестве главной ударной силы сухопутных войск. В некоторых армиях мира подобные машины используют для ведения разведки. Они применяются также в локальных конфликтах низкой интенсивности, миротворческих и контртеррористических операциях.При передвижении по твердому грунту, на равнинах и по сухим грунтовкам такая техника имеет преимущества по запасу хода и скорости. А вот в условиях бездорожья, распутицы, в горах, лесах и болотах нужна гусеничная машина.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html
https://ria.ru/20211229/sprut-sdm1-1765927613.html
https://ria.ru/20211119/tanki-1759829829.html
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в мире, африка, ростех, ближний восток, безопасность, технологии, россия
11:03 29.12.2021 (обновлено: 12:04 29.12.2021)
"Ростех" изучает возможность создания танка для Африки и Ближнего Востока
"Ростех" изучает возможность создания колесного танка для Африки и Ближнего Востока
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
"Ростех
" рассматривает возможность создать на базе легкого гусеничного танка "Спрут-СДМ1" новейший колесный танк, который будет востребован в Африке
и на Ближнем Востоке
, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
"Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей", - сказал индустриальный директор.
Он добавил, что вопрос выбора конкретной колесной базы еще открыт - есть несколько потенциально подходящих шасси. "Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику", - пояснил Оздоев.
По его словам, такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, но превосходить его по маневренности и скорости. По защите и проходимости она будет уступать - из-за особенностей колесного шасси.
"Колесный "Спрут", конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента", - отметил Оздоев.
По его словам, в Вооруженных силах РФ применение такого танка менее вероятно, так как в России
традиционно приоритет отдается гусеничным шасси. Это диктуют особенности нашей географии.
Колесные танки обычно используются для решения узких задач. Он не может заменить основной танк на поле боя в качестве главной ударной силы сухопутных войск. В некоторых армиях мира подобные машины используют для ведения разведки. Они применяются также в локальных конфликтах низкой интенсивности, миротворческих и контртеррористических операциях.
При передвижении по твердому грунту, на равнинах и по сухим грунтовкам такая техника имеет преимущества по запасу хода и скорости. А вот в условиях бездорожья, распутицы, в горах, лесах и болотах нужна гусеничная машина.