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Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД
Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД - РИА Новости, 29.12.2021
Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:20
2021-12-29T19:20
в мире
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тегеран (город)
франция
михаил ульянов
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
роберт малли
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ВЕНА, 29 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном стартовал в австрийской столице в понедельник. Переговорщики исходят из того, что до достижения соглашения остаются недели, а не месяцы."Сегодня встретился с спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Тесные консультации и координация между российской и американской делегациями в ходе венских переговоров являются важной предпосылкой для прогресса в вопросе восстановления СВПД", - написал Ульянов в Twitter.По мнению Ульянова, участникам переговоров нужно ориентироваться на достижение соглашения к началу февраля. Ранее он отмечал, что все переговорщики не хотят терять времени и нацелены на скорейшее восстановление СВПД.Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, twitter, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли, россия
19:20 29.12.2021
 
Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД

Постпред России в Вене Ульянов рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 29 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном стартовал в австрийской столице в понедельник. Переговорщики исходят из того, что до достижения соглашения остаются недели, а не месяцы.
"Сегодня встретился с спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Тесные консультации и координация между российской и американской делегациями в ходе венских переговоров являются важной предпосылкой для прогресса в вопросе восстановления СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
По мнению Ульянова, участникам переговоров нужно ориентироваться на достижение соглашения к началу февраля. Ранее он отмечал, что все переговорщики не хотят терять времени и нацелены на скорейшее восстановление СВПД.
Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреTwitterТегеран (город)ФранцияМихаил УльяновДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Роберт МаллиРоссия
 
 
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