Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД
Постпред России в Вене Ульянов рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
ВЕНА, 29 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном стартовал в австрийской столице в понедельник. Переговорщики исходят из того, что до достижения соглашения остаются недели, а не месяцы.
Met today with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley. Close consultations and coordination between the Russian and the US delegations in the course of the #ViennaTalks constitute an important prerequisite for progress towards restoration of #JCPOA. pic.twitter.com/CXFa9ttBfe— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 29, 2021
По мнению Ульянова, участникам переговоров нужно ориентироваться на достижение соглашения к началу февраля. Ранее он отмечал, что все переговорщики не хотят терять времени и нацелены на скорейшее восстановление СВПД.
Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.