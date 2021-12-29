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Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД

Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД - РИА Новости, 29.12.2021

Постпред в Вене рассказал о переговорах с США по восстановлению СВПД

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:20

2021-12-29T19:20

2021-12-29T19:20

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ВЕНА, 29 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду сообщил, что провёл встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном стартовал в австрийской столице в понедельник. Переговорщики исходят из того, что до достижения соглашения остаются недели, а не месяцы."Сегодня встретился с спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Тесные консультации и координация между российской и американской делегациями в ходе венских переговоров являются важной предпосылкой для прогресса в вопросе восстановления СВПД", - написал Ульянов в Twitter.По мнению Ульянова, участникам переговоров нужно ориентироваться на достижение соглашения к началу февраля. Ранее он отмечал, что все переговорщики не хотят терять времени и нацелены на скорейшее восстановление СВПД.Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211225/eslami-1765386561.html

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в мире, twitter, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли, россия