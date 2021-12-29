https://ria.ru/20211229/sud-1765998943.html

В Петербурге рассмотрят иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу

В Петербурге рассмотрят иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу - РИА Новости, 29.12.2021

В Петербурге рассмотрят иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 февраля заседание по иску местного юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:10

общество

олег кувшинников

вологодская область

великий устюг

владимир путин

дед мороз

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 февраля заседание по иску местного юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, предъявившему претензии к Деду Морозу, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Иск Троицкой к Мирзоеву принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных", - сообщили в пресс-службе.Из иска следует, что 22 декабря Мирзоев "распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза", а затем намеренно подал исковое заявление к АО "Дед Мороз" с недостатками. Троицкая просит признать поведение Мирзоева злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 миллионов рублей морального вреда.Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты. Как сообщала в пресс-служба судов региона, в поданных документах не оказалось списка подарков и заветных желаний.Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей.На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Организацией отдыха туристов и экскурсий занимается АО "Дед Мороз".

https://ria.ru/20211224/isk-1765366839.html

https://ria.ru/20211223/yurist-1765249946.html

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общество, олег кувшинников, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия