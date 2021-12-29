https://ria.ru/20211229/sud-1765980064.html

Суд в Петербурге "заминировали" перед заседанием по делу блогера Хованского

Суд в Петербурге "заминировали" перед заседанием по делу блогера Хованского - РИА Новости, 29.12.2021

Суд в Петербурге "заминировали" перед заседанием по делу блогера Хованского

Куйбышевский районный суд, в котором должно пройти заседание по отмене ареста обвиненного в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, получил письмо о... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:50

2021-12-29T12:50

2021-12-29T13:04

происшествия

санкт-петербург

юрий хованский

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Куйбышевский районный суд, в котором должно пройти заседание по отмене ареста обвиненного в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, получил письмо о "минировании", сообщали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд получил письмо, что здание заминировано. Отправитель "BORTNIKOV" в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского", - говорится в сообщении.Такие же письма были разосланы во все районные суды города. Отмечается, что о поступивших угрозах поставлены в известность правоохранительные органы.Заседание в Куйбышевском райсуде по ходатайству следствия об изменении меры пресечения Хованскому с заключения под стражу на запрет определённых действий назначено на 15.00.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет, из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20211228/khovanskiy-1765869713.html

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происшествия, санкт-петербург, юрий хованский, россия