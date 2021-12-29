10:04 29.12.2021 (обновлено: 11:45 29.12.2021)
Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики
Премьер Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, он состоит из 112 пунктов.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики. План состоит из 112 пунктов, распределенных по 11 разделам", — сообщила пресс-служба кабинета министров.
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Разделы плана соответствуют основным направлениям государственной нацполитики, которые определены в стратегии. Это обеспечение межнационального мира и согласия, равноправия граждан и реализации их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа, содействие этнокультурному и духовному развитию народов.
План рассчитан на четыре года — с 2022-го по 2025-й. Результатом должны стать нормативные правовые акты, исследования и научные работы, контент, мероприятия для СМИ, а также реальная поддержка деятельности национально-культурных автономий, общественных объединений, в том числе организаций соотечественников, проживающих за рубежом.
"Ответственными исполнителями являются ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей. — Прим. ред.) , Минкультуры, Минпросвещения, Россотрудничество, МИД, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минцифры, Минобороны, Минспорт, МЧС, Ростуризм, Минприроды, Минпромторг, Минтруд, Минюст, Росмолодежь, РАН. Контроль за реализацией плана мероприятий с предоставлением докладов о ходе его выполнения в правительство (ежегодно, до 15 марта) возложен на ФАДН", — добавили в пресс-службе кабмина.
Подчеркивается, что органам исполнительной власти регионов рекомендовано разработать и утвердить свои, местные аналогичные планы.
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