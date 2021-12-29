https://ria.ru/20211229/sovfed-1765955967.html

В Совфеде поддержат законопроект о российском гражданстве

В Совфеде поддержат законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021

В Совфеде поддержат законопроект о российском гражданстве

Сенаторы поддержат внесенный в Госдуму президентом РФ законопроект о гражданстве, как только документ поступит в Совет Федерации, он будет сразу рассмотрен,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:12

2021-12-29T11:12

2021-12-29T11:47

политика

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сенаторы поддержат внесенный в Госдуму президентом РФ законопроект о гражданстве, как только документ поступит в Совет Федерации, он будет сразу рассмотрен, заявил РИА Новости в среду член Конституционного комитета СФ Александр Башкин.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требование более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.В документе отмечается, что необходимость принятия новой редакции закона связана с внесением изменений в Конституцию РФ."Нет сомнений, что мы – я и мои коллеги поддержим этот закон", - сказал Башкин.Он подчеркнул, что как только документ поступит в Совет Федерации, "он сразу будет рассмотрен".Башкин подчеркнул, что законы, вносимые главой государства в Госдуму, касаются решения наиболее востребованных и важных ситуаций в жизни общества. "Такие законопроекты всегда идут по самому быстрому пути в парламенте, с учетом всех законодательных процедур, поскольку они максимально востребованы и максимально ожидаемы", - подчеркнул сенатор.Парламентарий считает важным, что в законопроекте прописаны нормы, касающиеся предоставления гражданства и прекращения действия института гражданства РФ. "Россия - это открытое социальное государство, открытое для позитивных отношений", - сказал Башкин.Он считает важным прописать правила, по которым Россия принимает в свою "семью" новых граждан.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765954046.html

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765946732.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, александр башкин