https://ria.ru/20211229/saransk-1766044281.html

Главой Саранска избрали Игоря Асабина

Главой Саранска избрали Игоря Асабина - РИА Новости, 29.12.2021

Главой Саранска избрали Игоря Асабина

Игорь Асабин избран главой Саранска, сообщается на сайте городской администрации. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:23

2021-12-29T17:23

2021-12-29T17:23

политика

саранск

госдума рф

совет федерации рф

государственная транспортная лизинговая компания

россия

петр тултаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Игорь Асабин избран главой Саранска, сообщается на сайте городской администрации."Сегодня на шестой сессии седьмого созыва Совета депутатов из пяти претендентов, утвержденных конкурсной комиссией, главой городского округа Саранск избран Игорь Юрьевич Асабин", - говорится в сообщении.Асабин родился в 1968 году в городе Уральске Казахской ССР. Окончил Московский университет потребительской кооперации, Поволжскую академию госслужбы имени Столыпина. С марта 2013 года по февраль 2021 года занимал должность заместителя генерального директора - руководителя Аппарата в Государственной транспортной лизинговой компании. С 2007 по 2021 год был помощником депутата Госдумы РФ.Ранее сообщалось, что объявленный на 16 ноября конкурс на должность главы столицы Мордовии не состоялся в связи с тем, что четыре человека из пяти подавших документы сняли свои кандидатуры.Должность главы Саранска с ноября 2016 года занимал Петр Тултаев. 24 сентября он подал в отставку в связи с избранием в госсовет Мордовии, досрочно сложив полномочия. 29 сентября депутаты госсовета Мордовии приняли решение об избрании Тултаева членом Совета Федерации РФ вместо Владимира Литюшкина, который занимал эту должность с 29 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20211224/turizm-1765424645.html

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политика, саранск, госдума рф, совет федерации рф, государственная транспортная лизинговая компания, россия, петр тултаев