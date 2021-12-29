https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете
Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:32
2021-12-29T03:32
2021-12-29T03:32
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun."Хотя на борту невозможно полностью абстрагироваться от пронзительных криков младенцев, вы можете снизить шансы того, что они окажутся рядом с вами", — говорит бывшая стюардесса Энни Кингстон.Она советует никогда не бронировать кресла рядом с перегородками, получившими техническое название "переборки". Они расположены между экономом и бизнес-классом, а также делят салон на несколько секций. Именно рядом с ними больше всего пространства для ног."Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года", — продолжает Энни.Кроме того, бортпроводники не рекомендуют выбирать кресла около туалетных комнат: там тоже часто сидят семьи с малышами.Некоторые авиакомпании уже позаботились о бездетных пассажирах, которым хочется лететь в тишине. Например, у Japan Airlines есть специальный веб-сайт: там можно узнать, где будет сидеть маленький ребенок, чтобы избежать соседства с ним.
https://ria.ru/20211228/aeroport-1765676413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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дети, japan airlines , новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете
Стюардесса рассказала, каких мест лучше избегать тем, кто не любит летать рядом с детьми
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет
The Sun.
"Хотя на борту невозможно полностью абстрагироваться от пронзительных криков младенцев, вы можете снизить шансы того, что они окажутся рядом с вами", — говорит бывшая стюардесса Энни Кингстон.
Она советует никогда не бронировать кресла рядом с перегородками, получившими техническое название "переборки". Они расположены между экономом и бизнес-классом, а также делят салон на несколько секций. Именно рядом с ними больше всего пространства для ног.
"Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года", — продолжает Энни.
Кроме того, бортпроводники не рекомендуют выбирать кресла около туалетных комнат: там тоже часто сидят семьи с малышами.
Некоторые авиакомпании уже позаботились о бездетных пассажирах, которым хочется лететь в тишине. Например, у Japan Airlines есть специальный веб-сайт: там можно узнать, где будет сидеть маленький ребенок, чтобы избежать соседства с ним.