https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html

Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете

Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете - РИА Новости, 29.12.2021

Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете

Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:32

2021-12-29T03:32

2021-12-29T03:32

туризм

дети

japan airlines

новости - туризм

пассажиры

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750511251_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_2c1f9cb85742a74ee79b4ed5968503f1.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun."Хотя на борту невозможно полностью абстрагироваться от пронзительных криков младенцев, вы можете снизить шансы того, что они окажутся рядом с вами", — говорит бывшая стюардесса Энни Кингстон.Она советует никогда не бронировать кресла рядом с перегородками, получившими техническое название "переборки". Они расположены между экономом и бизнес-классом, а также делят салон на несколько секций. Именно рядом с ними больше всего пространства для ног."Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года", — продолжает Энни.Кроме того, бортпроводники не рекомендуют выбирать кресла около туалетных комнат: там тоже часто сидят семьи с малышами.Некоторые авиакомпании уже позаботились о бездетных пассажирах, которым хочется лететь в тишине. Например, у Japan Airlines есть специальный веб-сайт: там можно узнать, где будет сидеть маленький ребенок, чтобы избежать соседства с ним.

https://ria.ru/20211228/aeroport-1765676413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, japan airlines , новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм