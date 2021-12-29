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Туризм
https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете
Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:32
2021-12-29T03:32
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun."Хотя на борту невозможно полностью абстрагироваться от пронзительных криков младенцев, вы можете снизить шансы того, что они окажутся рядом с вами", — говорит бывшая стюардесса Энни Кингстон.Она советует никогда не бронировать кресла рядом с перегородками, получившими техническое название "переборки". Они расположены между экономом и бизнес-классом, а также делят салон на несколько секций. Именно рядом с ними больше всего пространства для ног."Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года", — продолжает Энни.Кроме того, бортпроводники не рекомендуют выбирать кресла около туалетных комнат: там тоже часто сидят семьи с малышами.Некоторые авиакомпании уже позаботились о бездетных пассажирах, которым хочется лететь в тишине. Например, у Japan Airlines есть специальный веб-сайт: там можно узнать, где будет сидеть маленький ребенок, чтобы избежать соседства с ним.
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дети, japan airlines , новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
03:32 29.12.2021
 
Эксперты дали совет, как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете

Стюардесса рассказала, каких мест лучше избегать тем, кто не любит летать рядом с детьми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтюардесса предлагает пассажирам принять участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" на борту самолета авиакомпании Nordstar
Стюардесса предлагает пассажирам принять участие во Всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ родителями на борту самолета авиакомпании Nordstar - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бортпроводница рассказала, каких мест в самолете лучше избегать пассажирам, которые не хотят лететь рядом с маленькими детьми, пишет The Sun.
"Хотя на борту невозможно полностью абстрагироваться от пронзительных криков младенцев, вы можете снизить шансы того, что они окажутся рядом с вами", — говорит бывшая стюардесса Энни Кингстон.
Она советует никогда не бронировать кресла рядом с перегородками, получившими техническое название "переборки". Они расположены между экономом и бизнес-классом, а также делят салон на несколько секций. Именно рядом с ними больше всего пространства для ног.
"Это единственные места, где родители могут безопасно закрепить люльку ребенка и, следовательно, именно там будет находиться больше всего детей в возрасте до года", — продолжает Энни.
Кроме того, бортпроводники не рекомендуют выбирать кресла около туалетных комнат: там тоже часто сидят семьи с малышами.
Некоторые авиакомпании уже позаботились о бездетных пассажирах, которым хочется лететь в тишине. Например, у Japan Airlines есть специальный веб-сайт: там можно узнать, где будет сидеть маленький ребенок, чтобы избежать соседства с ним.
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