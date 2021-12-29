https://ria.ru/20211229/sammit-1766033038.html
Путин назвал неформальный саммит СНГ очень продуктивным
Путин назвал неформальный саммит СНГ очень продуктивным - РИА Новости, 29.12.2021
Путин назвал неформальный саммит СНГ очень продуктивным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:37
2021-12-29T16:37
2021-12-29T16:43
в мире
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александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным."На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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в мире, владимир путин, снг, санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, россия
16:37 29.12.2021 (обновлено: 16:43 29.12.2021)
Путин назвал неформальный саммит СНГ очень продуктивным
Президент Путин назвал неформальный саммит СНГ очень продуктивным