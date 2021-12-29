https://ria.ru/20211229/rschs-1765969319.html

Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной подсистемы РСЧС

Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной подсистемы РСЧС - РИА Новости, 29.12.2021

Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной подсистемы РСЧС

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:08

2021-12-29T12:08

2021-12-29T12:08

амурская область

общество

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фсб рф по амурской области

василий орлов (губернатор)

константин носков

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в 2021 году специалисты боролись с лесными пожарами и двумя волнами летнего паводка."Год был очень непростой. Пандемия у нас уже второй год, и мы в принципе уже научились с ней жить, а то, что касается пожаров и наводнений, к этому привыкнуть нельзя. В течение последних трех лет мы добиваемся снижения площади, пройдённой стихией — это во многом ваша заслуга. Подготовительная и профилактическая работы, изменения требований к муниципалитетам, развертывание системы "Лесохранитель", приобретение дополнительной техники – надеюсь, что эти средства помогут нам и в следующем году сдержать показатель", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор отметил, что с 26 мая в регионе из-за паводка был введен режим ЧС, заседания оперативного штаба более трёх месяцев проходили практически ежедневно. Орлов добавил, что из федерального бюджета выделены средства на строительство берегозащитных сооружений в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково."Проектная документация корректируется и после будет оценена экспертами. Президент во время своего визита в Амурскую область поддержал выделение дополнительного финансирования в размере 1,8 млрд рублей на то, чтобы достроить берегозащитные сооружения в Благовещенске. Эта работа идет в графике, в 2023 году она будет завершена. Мы благодарим президента за поддержку, ведь это принципиально важная задача для нас", - добавил Орлов.За профессиональное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в решении вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС Орлов вручил нагрудные знаки МЧС России "Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" главе Усть-Ивановского сельсовета Александру Лимайкину, главе Магдагачинского Андрею Горюнову и главе Константиновского района Александру Колесникову. Также Орлов наградил командира отделения 12-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда города Благовещенска Павла Пальчекова, старшего инструктора по вождению пожарной машины - водителя 12-й пожарно-спасательной части города Благовещенск Михаила Передкова и спасателя 1-го класса поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности области Артема Массальских.За участие в ликвидации последствий паводка, вызванного резким подъемом уровней рек Амура и Зеи, почетной грамотой губернатора Амурской области были отмечены специалисты министерства соцзащиты Амурской области Виктория Веникова и Анна Гайдаш.Благодарственные письма губернатора Амурской области были вручены начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Амурской области генерал-лейтенанту Роману Ксензу, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Ольге Кургановой, начальнику УМВД России по Амурской области генерал-майору полиции Константину Носкову.

https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html

https://ria.ru/20211228/priamure-1765773635.html

https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html

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общество, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фсб рф по амурской области, василий орлов (губернатор), константин носков, россия