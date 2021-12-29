Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной подсистемы РСЧС
Глава Приамурья Орлов поблагодарил за работу сотрудников областной подсистемы РСЧС
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил за работу сотрудников Амурской областной территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в 2021 году специалисты боролись с лесными пожарами и двумя волнами летнего паводка.
"Год был очень непростой. Пандемия у нас уже второй год, и мы в принципе уже научились с ней жить, а то, что касается пожаров и наводнений, к этому привыкнуть нельзя. В течение последних трех лет мы добиваемся снижения площади, пройдённой стихией — это во многом ваша заслуга. Подготовительная и профилактическая работы, изменения требований к муниципалитетам, развертывание системы "Лесохранитель", приобретение дополнительной техники – надеюсь, что эти средства помогут нам и в следующем году сдержать показатель", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор отметил, что с 26 мая в регионе из-за паводка был введен режим ЧС, заседания оперативного штаба более трёх месяцев проходили практически ежедневно. Орлов добавил, что из федерального бюджета выделены средства на строительство берегозащитных сооружений в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.
"Проектная документация корректируется и после будет оценена экспертами. Президент во время своего визита в Амурскую область поддержал выделение дополнительного финансирования в размере 1,8 млрд рублей на то, чтобы достроить берегозащитные сооружения в Благовещенске. Эта работа идет в графике, в 2023 году она будет завершена. Мы благодарим президента за поддержку, ведь это принципиально важная задача для нас", - добавил Орлов.
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За профессиональное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в решении вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС Орлов вручил нагрудные знаки МЧС России "Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" главе Усть-Ивановского сельсовета Александру Лимайкину, главе Магдагачинского Андрею Горюнову и главе Константиновского района Александру Колесникову. Также Орлов наградил командира отделения 12-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда города Благовещенска Павла Пальчекова, старшего инструктора по вождению пожарной машины - водителя 12-й пожарно-спасательной части города Благовещенск Михаила Передкова и спасателя 1-го класса поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности области Артема Массальских.
Благодарственные письма губернатора Амурской области были вручены начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Амурской области генерал-лейтенанту Роману Ксензу, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Ольге Кургановой, начальнику УМВД России по Амурской области генерал-майору полиции Константину Носкову.
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