https://ria.ru/20211229/rozysk-1766018317.html
Экс-главу "штаба Навального"* в Мурманске объявили в розыск
Экс-главу "штаба Навального"* в Мурманске объявили в розыск - РИА Новости, 29.12.2021
Экс-главу "штаба Навального"* в Мурманске объявили в розыск
Экс-руководитель штаба* Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявлена в розыск, следует из карточки дела в базе МВД РФ. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:32
2021-12-29T15:32
2021-12-29T15:32
происшествия
мурманск
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Экс-руководитель штаба* Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявлена в розыск, следует из карточки дела в базе МВД РФ.В графе "основание для розыска" значится "разыскивается по статье УК". Ранее Грудиной было предъявлено обвинение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, она находилась под подпиской о невыезде.Грудину неоднократно задерживали в Мурманске по административным статьям, в том числе на различных акциях протеста. Грудина пыталась участвовать в довыборах в городской совет, однако ее документы не приняли.Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями "Фонд борьбы с коррупцией" ** (ФБК)**, "Фонд защиты прав граждан"** и общественное движение "Штабы Навального"* и запретил их деятельность.По оценке прокуратуры, ФБК** и две другие связанные с Алексеем Навальным (сейчас отбывает срок в колонии) структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова***, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация** Организации-иноагенты, признаны в России экстремистскими*** Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211228/kassatsiya-1765798733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мурманск, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, россия
Экс-главу "штаба Навального"* в Мурманске объявили в розыск
Экс-руководителя "штаба Навального"* в Мурманске Грудину объявили в розыск
МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости.
Экс-руководитель штаба* Алексея Навального
в Мурманске Виолетта Грудина объявлена в розыск, следует из карточки дела в базе МВД РФ.
В графе "основание для розыска" значится "разыскивается по статье УК". Ранее Грудиной было предъявлено обвинение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, она находилась под подпиской о невыезде.
Грудину неоднократно задерживали в Мурманске
по административным статьям, в том числе на различных акциях протеста. Грудина пыталась участвовать в довыборах в городской совет, однако ее документы не приняли.
Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями "Фонд борьбы с коррупцией
" ** (ФБК)**, "Фонд защиты прав граждан"** и общественное движение "Штабы Навального"* и запретил их деятельность.
По оценке прокуратуры, ФБК** и две другие связанные с Алексеем Навальным (сейчас отбывает срок в колонии) структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.
Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова***, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Организации-иноагенты, признаны в России экстремистскими
*** Признан в России иностранным агентом