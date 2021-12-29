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Наука
https://ria.ru/20211229/reaktor-1765932435.html
Сибирские ученые приблизили Россию к созданию термоядерного реактора
Сибирские ученые приблизили Россию к созданию термоядерного реактора - РИА Новости, 29.12.2021
Сибирские ученые приблизили Россию к созданию термоядерного реактора
Ученые Института ядерной физики СО РАН создали прототип плазменной установки, где планируют воспроизвести условия, близкие к необходимым для протекания... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:52
2021-12-29T16:35
наука
общество
российская академия наук
россия
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НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Ученые Института ядерной физики СО РАН создали прототип плазменной установки, где планируют воспроизвести условия, близкие к необходимым для протекания термоядерной реакции, сообщил журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН Петр Багрянский.При истощении запасов природного топлива (нефти, газа и угля) большую актуальность приобретают новые источники энергии. На передний план выходит термоядерная энергетика, в основе которой лежат реакции синтеза легких изотопов водорода дейтерия и трития. Главные проблемы в разработке промышленного реактора — нагрев и удержание плазмы с термоядерными параметрами."Идея эксперимента такая, что через некую магнитную систему с небольшой магнитной ловушкой протекает струя плазмы, куда потом инжектируются мощные атомарные пучки и создается плазмоид с термоядерными температурами… Идея заключается в том, чтобы достичь энергии 15 ГэВ, то есть 150 миллионов градусов примерно у этих частиц", — пояснил ученый.По его словам, пока новая установка КОТ (компактный осесимметричный тороид) дорабатывается, уже в 2022 году планируется запустить ее в экспериментальную работу. Исследователи хотят не только продемонстрировать возможность предельно эффективного использования магнитного поля, но и придумать систему, когда токи внутри плазмы будут удерживать ее саму до окончания эксперимента."Простая и элегантная конструкция установки КОТ и ожидающиеся низкие потери энергии и вещества позволят в перспективе создать на ее основе компактный и экономически привлекательный источник энергии", — отметили в пресс-службе научного института.КОТ относится к типу открытых магнитных ловушек, большой плюс — в ее инженерной простоте. Сама по себе установка не термоядерная: это прототип, который позволит сформировать экспериментальную базу данных для демонстратора технологий термоядерного синтеза на основе газодинамической ловушки.
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общество, российская академия наук, россия
07:52 29.12.2021 (обновлено: 16:35 29.12.2021)
 
Сибирские ученые приблизили Россию к созданию термоядерного реактора

Ученые СО РАН создали прототип установки, приближающую к созданию термоядерного реактора

© Depositphotos / poznyakovТермоядерный реактор
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / poznyakov
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НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Ученые Института ядерной физики СО РАН создали прототип плазменной установки, где планируют воспроизвести условия, близкие к необходимым для протекания термоядерной реакции, сообщил журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН Петр Багрянский.
При истощении запасов природного топлива (нефти, газа и угля) большую актуальность приобретают новые источники энергии. На передний план выходит термоядерная энергетика, в основе которой лежат реакции синтеза легких изотопов водорода дейтерия и трития. Главные проблемы в разработке промышленного реактора — нагрев и удержание плазмы с термоядерными параметрами.
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"Идея эксперимента такая, что через некую магнитную систему с небольшой магнитной ловушкой протекает струя плазмы, куда потом инжектируются мощные атомарные пучки и создается плазмоид с термоядерными температурами… Идея заключается в том, чтобы достичь энергии 15 ГэВ, то есть 150 миллионов градусов примерно у этих частиц", — пояснил ученый.
По его словам, пока новая установка КОТ (компактный осесимметричный тороид) дорабатывается, уже в 2022 году планируется запустить ее в экспериментальную работу. Исследователи хотят не только продемонстрировать возможность предельно эффективного использования магнитного поля, но и придумать систему, когда токи внутри плазмы будут удерживать ее саму до окончания эксперимента.
"Простая и элегантная конструкция установки КОТ и ожидающиеся низкие потери энергии и вещества позволят в перспективе создать на ее основе компактный и экономически привлекательный источник энергии", — отметили в пресс-службе научного института.
КОТ относится к типу открытых магнитных ловушек, большой плюс — в ее инженерной простоте. Сама по себе установка не термоядерная: это прототип, который позволит сформировать экспериментальную базу данных для демонстратора технологий термоядерного синтеза на основе газодинамической ловушки.
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