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Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ
Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2021
Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ
Американский разведывательный самолет два дня назад совершил первый полет над территорией Восточной Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:48
2021-12-29T20:48
2021-12-29T20:54
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Американский разведывательный самолет два дня назад совершил первый полет над территорией Восточной Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США."Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - приводит корреспондент телеканала в Twitter слова представителя EUCOM.Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.
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20:48 29.12.2021 (обновлено: 20:54 29.12.2021)
Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ
CNN: cамолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной для сбора разведданных