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Безобидные изменения. Как понять, что начал развиваться рак
Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака - РИА Новости, 29.12.2021
Безобидные изменения. Как понять, что начал развиваться рак
Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил "Известиям" главный внештатный онколог Минздрава, РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T01:11
2021-12-29T01:11
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
российская академия наук
здоровье
андрей каприн
рак
онкология
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил "Известиям" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.Врач призвал немедленно обследоваться, если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков. По его словам, такие изменения в организме с большой долей вероятности указывают на наличие онкологического заболевания.Медик также рекомендовал насторожиться в случае потери аппетита и веса.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российская академия наук, здоровье, андрей каприн, рак, онкология, россия
01:11 29.12.2021
 
Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака

Врач Андрей Каприн: кровянистые выделения указывают на наличие онкологических заболеваний

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил "Известиям" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
Врач призвал немедленно обследоваться, если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков. По его словам, такие изменения в организме с большой долей вероятности указывают на наличие онкологического заболевания.
"Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример", — отметил Каприн.
Медик также рекомендовал насторожиться в случае потери аппетита и веса.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Российская академия наукЗдоровьеАндрей КапринракОнкологияРоссия
 
 
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