https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html

Безобидные изменения. Как понять, что начал развиваться рак

Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака - РИА Новости, 29.12.2021

Безобидные изменения. Как понять, что начал развиваться рак

Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил "Известиям" главный внештатный онколог Минздрава, РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T01:11

2021-12-29T01:11

2021-12-29T01:11

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

российская академия наук

здоровье

андрей каприн

рак

онкология

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил "Известиям" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.Врач призвал немедленно обследоваться, если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков. По его словам, такие изменения в организме с большой долей вероятности указывают на наличие онкологического заболевания.Медик также рекомендовал насторожиться в случае потери аппетита и веса.

https://rsport.ria.ru/20211210/kishechnik-1762982161.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российская академия наук, здоровье, андрей каприн, рак, онкология, россия