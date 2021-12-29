https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

Горы, море и Дед Мороз. Куда поехать с детьми на Новый год

Куда поехать с детьми на Новый год 2022

Горы, море и Дед Мороз. Куда поехать с детьми на Новый год

Греться под солнцем у теплого моря, лететь по склону на лыжах, рвануть в гости к Деду Морозу, отправиться изучать достопримечательности столиц — в этому году... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:00

2021-12-29T08:00

2021-12-29T23:46

туризм

туризм

кострома

таиланд

египет

мальдивы

оаэ

анапа

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Греться под солнцем у теплого моря, лететь по склону на лыжах, рвануть в гости к Деду Морозу, отправиться изучать достопримечательности столиц — в этому году много вариантов для отдыха с детьми. Чем занять маленьких путешественников и к каким расходам готовиться родителям — в материале РИА Новости.В гости к волшебнику"Самый, пожалуй, раскрученный новогодний тур — в Великий Устюг, на вотчину Деда Мороза", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его словам, везут туда детей в возрасте от пяти до десяти лет — "когда они еще верят в чудеса".Активностей на три-четыре дня хватит. Во-первых, побывать в доме волшебника — его обсерватории, кабинете, библиотеке, пообщаться со сказочными персонажами. Во-вторых, сделать куклу-оберег, познакомиться с традициями чаепития, поучаствовать в создании нарядов для Деда Мороза. Обязательная часть всех прогулок по городу — почта, куда приходят письма со всего света, и уютный музей новогодней игрушки.Тур для взрослого с ребенком стоит немало — около 70 тысяч рублей, причем из них 15 тысяч — железнодорожный билет. "Это дороже, чем перелет в Крым или Сочи", — отмечает Ромашкин.Спрос на путевки к Деду Морозу увеличился за год на 20 процентов, отмечает он. В декабре 2020-го визиты откладывали, а сейчас многие вакцинировались и наверстывают упущенное. Другой вариант для тех, кто хочет волшебства, — посетить Кострому, "родину Снегурочки", или другие места, где популяризируют сказочных персонажей. Например, дом Лешего и Домового — в Архангельской области, Бабы-яги и Царевны-лягушки — в Ярославской.К теплому Черному морюСамое популярное новогоднее направление у семей — Сочи, говорят представители трех туроператоров. Зимой там теплее, чем в традиционно любимой многими родителями Анапе. В начале января этого года было 20 градусов и очень солнечно. "В олимпийской столице большой выбор отелей с подходящей для детей инфраструктурой, а также крытые аквапарки, центры и зоны развлечений", — перечисляет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. "Четверки" и даже "пятерки" у моря в Сочи стоят от пяти тысяч рублей в сутки. Но есть, конечно, менее затратные варианты.На втором месте в рейтинге самых востребованных у туристов — отдых в родном регионе. Это наиболее бюджетный вариант, ведь трат на дорогу нет. В такой отпуск отправляются на три-четыре дня.Навострить лыжиГорнолыжные курорты — третий по популярности тип отдыха, причем значительная часть спроса приходится на Красную Поляну. Что понятно: трассы различных уровней сложности, много ресторанов, качественный сервис. Поездка туда обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на туриста, но разброс цен очень большой — есть номера и по 30 тысяч в сутки.Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Шерегеш, Абзаково бронируют меньше. В регионах пользуются спросом маленькие горнолыжные зоны. "В стране таких примерно полсотни. Там одна трасса, подъемник и отель", — говорит Ромашкин. Почти везде есть детские школы, но такого количества развлечений, как в Красной Поляне, уже не найти.В Кавминводы в новогодние праздники семьи приезжают поправить здоровье. Стоимость номера в хороших санаториях начинается от пяти тысяч рублей в сутки. Здесь самый продолжительный отдых — не менее десяти дней. Потому расходы на него (с дорогой) в среднем составляют 70 тысяч рублей на человека.Крым зимой востребован намного меньше, чем летом: по словам Ромашкина, турпоток туда в десять раз уступает Краснодарскому краю. Там холоднее и нет таких развлечений, как в Сочи. Тур на четыре-пять дней обойдется примерно в 30 тысяч рублей на одного. Школьных групп, путешествующих по России, сейчас почти нет из-за строгих требований. "Пакет разрешительных документов превышает 200 страниц машинописного текста", — объясняет Ромашкин. Теперь дети больше ездят не с учителями, а с родителями. Самые востребованные маршруты для таких туров — две столицы и Казань. Впрочем, спрос сейчас невысок, потому что многие не хотят разбираться в антиковидных правилах и изучать, куда можно пройти без QR-кода.За рубеж — на море, за солнцем и фруктамиПоловина семей, выбравших зарубежный отдых, отправляются в Египет. "Туры туда недорогие, а правила въезда не такие строгие", — пояснили в Anex Tour. Еще из плюсов — система "все включено" и анимация в гостиницах.Путевку на троих в Страну пирамид в пятизвездочный отель с питанием по системе "все включено" можно приобрести минимум за 115 тысяч рублей, сообщили в Anex Tour.Турция дешевле на десять тысяч, но там есть существенный минус — море уже холодное. Сделать поездку более бюджетной можно, выбрав трехзвездочный отель. В Tez Tour указывают, что такой отдых обойдется как минимум в 80 тысяч рублей в Египте и в 90 тысяч — в Турции.Замыкают тройку востребованных зарубежных направлений ОАЭ. Отправляясь туда втроем, придется заплатить не менее 150 тысяч рублей (без питания) или 200 тысяч за "все включено", отмечают туроператоры. Если добавить еще 70 тысяч, можно неделю отдохнуть на Пхукете. Доминикана и Мальдивы значительно дороже: стоимость путевок на троих начинается от 464 и 477 тысяч рублей соответственно, рассказали в Anex Tour.Эксперты подчеркивают: судя по тому, какие маршруты самые популярные, путешественники с детьми соскучились по морю и солнцу. Европейская "горнолыжка", которая до пандемии привлекала семьи с детьми, мало востребованна — для россиян эти направления недоступны. Зато почти в четыре раза вырос турпоток на Мальдивы, а в ОАЭ все чаще приобретают турпакеты с питанием "все включено".В целом, закрытые границы многих стран позволили перенаправить спрос на российские курорты, отмечает Оксана Булах. Сейчас отдых там пользуется даже большим спросом, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20211220/dedmoroz-1764582068.html

https://ria.ru/20211223/etnoparki-1764745206.html

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

https://ria.ru/20211216/oteli-1763804133.html

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