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Эксперты посоветовали провести 1 января активно
Эксперты посоветовали провести 1 января активно - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты посоветовали провести 1 января активно
Фитнес-клубы помогут россиянам выйти из праздничного тумана, но нагрузка не должна быть сильной; 1 января лучше провести активно на свежем воздухе, сообщили... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:41
2021-12-29T10:41
новый год — 2022
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фитнес-клубы помогут россиянам выйти из праздничного тумана, но нагрузка не должна быть сильной; 1 января лучше провести активно на свежем воздухе, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.Активное 1 январяКак отметила мастер спорта Международного класса по бодибилдингу и фитнесу, специалист по оздоровлению Татьяна Дворцова, если хочется легче выйти из праздничного тумана, то стоит даже 1 января провести активно: гулять и кататься на горках."Покатались, погуляли, пора и в фитнес-клуб заглянуть. Тут главное не "переборщить". Особенно если алкоголь присутствовал. Нагрузку лучше уменьшить, упражнения подбирать, чтобы включалось все тело", - сказала Дворцова.По мнению специалиста, необходимо себе напоминать, что интенсивность должна быть снижена, а не работать до упора."Каждый день меняйте нагрузку: зал, лёгкое кардио и растяжка, прогулки или бассейн, а лучше, раз зима удалась, лыжи. Любая активность уже творит чудо, особенно если вы делаете это с удовольствием или как челлендж для себя, тогда не забываем отмечать свои успехи", - говорит Татьяна.Запоминайте: белки, жиры и углеводыПосле занятий в фитнес-клубе волшебство почти свершилось, тело приходит в норму, но все равно что-то мешает – это алкоголь, считает специалист по оздоровлению."При нагрузке алкоголь мешает восстановлению. И да, тяжёлые майонезные салаты тоже не в плюс. Если же вы решили начать новый год активно, то и помогите своему организму. Помним, белки, жиры и углеводы - это не только куриная грудка и огурцы. Включайте в рацион больше овощей, рыбы, мяса. Есть много потрясающих рецептов", - поделилась Дворцова.Упражнения с небольшими весамиТренер по силовым номерам, заместитель Президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен России и мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" сообщил, что после Новогодних праздников необходимо делать небольшую нагрузку на все группы мышц.Агаджанян напомнил, что после праздников организм не готов работать на полную мощность и нужно выбирать либо маленькие, либо средние веса на большое количество повторений.Агаджанян поделился эффективным рецептом работы с ногами: чтобы был результат, приседать необходимо правильно - упор должен идти в пятки, не переходя на носки."Следующее упражнение идет на грудные мышцы – это отжимания, мужчинам рекомендуется отжиматься от пола, а вот девочкам лучше от лавочки или дивана", - завершил он.Выбор за вами: зал или домЧеловек может сам выбрать, где ему лучше и удобнее заниматься: это может быть фитнес-зал или дом, говорит Агаджанян.Как рассказал Агаджанян, сейчас в залах Московской области можно приобрести абонемент на год от 8 и до 12 тысяч рублей, с учетом новогодних акций. В Москве чуть подороже - от 12 до 16 тысяч."Если человек заинтересован в нерегулярном посещении зала, то это не всегда выгодно. Одноразовое посещение всегда дороже - от 500 до 1000 рублей", - сказал он в завершение.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия
10:41 29.12.2021
 
Эксперты посоветовали провести 1 января активно

Эксперты посоветовали провести 1 января активно на свежем воздухе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодые люди играют в снежки на Манежной площади в Москве
Молодые люди играют в снежки на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фитнес-клубы помогут россиянам выйти из праздничного тумана, но нагрузка не должна быть сильной; 1 января лучше провести активно на свежем воздухе, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.

Активное 1 января

Как отметила мастер спорта Международного класса по бодибилдингу и фитнесу, специалист по оздоровлению Татьяна Дворцова, если хочется легче выйти из праздничного тумана, то стоит даже 1 января провести активно: гулять и кататься на горках.
"Покатались, погуляли, пора и в фитнес-клуб заглянуть. Тут главное не "переборщить". Особенно если алкоголь присутствовал. Нагрузку лучше уменьшить, упражнения подбирать, чтобы включалось все тело", - сказала Дворцова.
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По мнению специалиста, необходимо себе напоминать, что интенсивность должна быть снижена, а не работать до упора.
"Каждый день меняйте нагрузку: зал, лёгкое кардио и растяжка, прогулки или бассейн, а лучше, раз зима удалась, лыжи. Любая активность уже творит чудо, особенно если вы делаете это с удовольствием или как челлендж для себя, тогда не забываем отмечать свои успехи", - говорит Татьяна.

Запоминайте: белки, жиры и углеводы

После занятий в фитнес-клубе волшебство почти свершилось, тело приходит в норму, но все равно что-то мешает – это алкоголь, считает специалист по оздоровлению.
"При нагрузке алкоголь мешает восстановлению. И да, тяжёлые майонезные салаты тоже не в плюс. Если же вы решили начать новый год активно, то и помогите своему организму. Помним, белки, жиры и углеводы - это не только куриная грудка и огурцы. Включайте в рацион больше овощей, рыбы, мяса. Есть много потрясающих рецептов", - поделилась Дворцова.
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Упражнения с небольшими весами

Тренер по силовым номерам, заместитель Президента Федерации силового экстрима России, рекордсмен России и мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" сообщил, что после Новогодних праздников необходимо делать небольшую нагрузку на все группы мышц.
"Прежде всего стоит начать с больших групп мышц – это ноги, спина, грудь. Использовать при упражнениях небольшие веса, самое главное - распределить их так, чтобы было комфортно выполнять упражнение без отягощения", - сказал тренер по силовым номерам.
Агаджанян напомнил, что после праздников организм не готов работать на полную мощность и нужно выбирать либо маленькие, либо средние веса на большое количество повторений.
"Большое внимание следует уделить работе с ногами, потому что ноги являются индуктором всех восстановительных процессов в организме. Часто спортсмены ногам уделяют особое внимание. Я бы порекомендовал мужчинам и женщинам сделать приседание как базовое упражнение с небольшим весом по 15 повторений в подходе. Сделать необходимо 3-4 подхода", - посоветовал тренер.
Агаджанян поделился эффективным рецептом работы с ногами: чтобы был результат, приседать необходимо правильно - упор должен идти в пятки, не переходя на носки.
"Следующее упражнение идет на грудные мышцы – это отжимания, мужчинам рекомендуется отжиматься от пола, а вот девочкам лучше от лавочки или дивана", - завершил он.
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Выбор за вами: зал или дом

Человек может сам выбрать, где ему лучше и удобнее заниматься: это может быть фитнес-зал или дом, говорит Агаджанян.
"Если человек не предпочитает ходить в зал, можно заниматься и дома. Что касается девушек, если не привлекает ни то, ни другое, то я бы предложил попробовать йогу. Базовые упражнения очень полезны для всего мышечного тонуса", - отметил специалист.
Как рассказал Агаджанян, сейчас в залах Московской области можно приобрести абонемент на год от 8 и до 12 тысяч рублей, с учетом новогодних акций. В Москве чуть подороже - от 12 до 16 тысяч.
"Если человек заинтересован в нерегулярном посещении зала, то это не всегда выгодно. Одноразовое посещение всегда дороже - от 500 до 1000 рублей", - сказал он в завершение.
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