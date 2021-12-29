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Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока
Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока - РИА Новости, 29.12.2021
Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, в том числе планируются визиты в иностранные... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:34
2021-12-29T09:22
безопасность
сейшельские острова
тихоокеанский флот вмф россии
варяг (крейсер)
борис бутома (танкер)
адмирал трибуц (корабль)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, в том числе планируются визиты в иностранные порты и ряд международных учений, сообщает пресс-служба ТОФ."Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", - говорится в сообщении.Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.За время похода экипажи проведут плановые, в том числе международные учения в составе отряда боевых кораблей в разных районах.
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безопасность, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, варяг (крейсер), борис бутома (танкер), адмирал трибуц (корабль)
08:34 29.12.2021 (обновлено: 09:22 29.12.2021)
 
Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСовместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки
Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, в том числе планируются визиты в иностранные порты и ряд международных учений, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", - говорится в сообщении.
Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.
За время похода экипажи проведут плановые, в том числе международные учения в составе отряда боевых кораблей в разных районах.
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БезопасностьСейшельские островаТихоокеанский флот ВМФ РоссииВаряг (крейсер)Борис Бутома (танкер)Адмирал Трибуц (корабль)
 
 
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