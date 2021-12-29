https://ria.ru/20211229/pokhod-1765935287.html

Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока

Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока - РИА Новости, 29.12.2021

Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход из Владивостока

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, в том числе планируются визиты в иностранные... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:34

2021-12-29T08:34

2021-12-29T09:22

безопасность

сейшельские острова

тихоокеанский флот вмф россии

варяг (крейсер)

борис бутома (танкер)

адмирал трибуц (корабль)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, в том числе планируются визиты в иностранные порты и ряд международных учений, сообщает пресс-служба ТОФ."Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", - говорится в сообщении.Планируется, что корабли посетят порты ряда иностранных государств, в том числе Сейшельские острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.За время похода экипажи проведут плановые, в том числе международные учения в составе отряда боевых кораблей в разных районах.

https://ria.ru/20211221/podlodka-1764717602.html

сейшельские острова

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безопасность, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, варяг (крейсер), борис бутома (танкер), адмирал трибуц (корабль)