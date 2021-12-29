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Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане
Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане - РИА Новости, 29.12.2021
Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане
Мужчина поджег два служебных автомобиля возле отдела полиции в Дагестане, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:22
2021-12-29T10:22
2021-12-29T10:22
происшествия
дагестанские огни
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 29 дек - РИА Новости. Мужчина поджег два служебных автомобиля возле отдела полиции в Дагестане, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 26 декабря примерно в 5 часов 40 минут в городе Дагестанские Огни мужчина облил горючей жидкостью и поджег два служебных автомобиля ОМВД России, припаркованные перед зданием отдела полиции, и скрылся с места происшествия."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление, и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
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происшествия, дагестанские огни, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане
Мужчина облил горючей жидкостью и поджег два автомобиля полиции в Дагестане