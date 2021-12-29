https://ria.ru/20211229/podzhog-1765945666.html

Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане

Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане - РИА Новости, 29.12.2021

Мужчина сжег два автомобиля полиции в Дагестане

Мужчина поджег два служебных автомобиля возле отдела полиции в Дагестане, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:22

2021-12-29T10:22

2021-12-29T10:22

происшествия

дагестанские огни

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 29 дек - РИА Новости. Мужчина поджег два служебных автомобиля возле отдела полиции в Дагестане, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 26 декабря примерно в 5 часов 40 минут в городе Дагестанские Огни мужчина облил горючей жидкостью и поджег два служебных автомобиля ОМВД России, припаркованные перед зданием отдела полиции, и скрылся с места происшествия."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление, и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210606/mashina-1735868759.html

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происшествия, дагестанские огни, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия