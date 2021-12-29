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Новый год — 2022
https://ria.ru/20211229/peterburg-1765976533.html
Синоптики пообещали жителям Петербурга классический Новый год
Синоптики пообещали жителям Петербурга классический Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Синоптики пообещали жителям Петербурга классический Новый год
Небольшой снег и температура воздуха до минус 2-4 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщил журналистам профессор Российского... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:36
2021-12-29T12:36
новый год — 2022
общество
санкт-петербург
новый год
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Небольшой снег и температура воздуха до минус 2-4 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщил журналистам профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин."Что касается Нового года, могу сказать, что к нам на всех парах мчится циклон с Атлантического океана. И как раз 31 декабря он достигнет нашего региона, и у нас температура к ночи, к Новому году, повысится, она будет чуть-чуть ниже нуля, то есть минус 2 - минус 3 - минус 4 градуса. Будет идти небольшой снежок. Ну куда уж лучше для Нового года?" - сказал он."Нас ждет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было очень много снега. В декабре выпало снега значительно больше нормы, и декабрь был довольно холодным", - добавил Малинин.Он рассказал, что 1-2 января температура воздуха немного понизится, затем составит от 4 до 6 градусов мороза."Похожая погода сохранится и после Нового года. Сначала 1-2 января мы попадем в холодный сектор циклона, температура немного понизится до минус 5-8 градусов, а потом опять температура будет порядка 4-6 градусов ниже нуля. В общем, очень комфортная погода", - отметил Малинин.
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общество, санкт-петербург, новый год, погода
12:36 29.12.2021
 
Синоптики пообещали жителям Петербурга классический Новый год

Синоптик Малинин: в Петербурге в Новый год ожидается потепление до минус двух градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота рождественских ярмарок в Санкт-Петербурге
Работа рождественских ярмарок в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Небольшой снег и температура воздуха до минус 2-4 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщил журналистам профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.
"Что касается Нового года, могу сказать, что к нам на всех парах мчится циклон с Атлантического океана. И как раз 31 декабря он достигнет нашего региона, и у нас температура к ночи, к Новому году, повысится, она будет чуть-чуть ниже нуля, то есть минус 2 - минус 3 - минус 4 градуса. Будет идти небольшой снежок. Ну куда уж лучше для Нового года?" - сказал он.
"Нас ждет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было очень много снега. В декабре выпало снега значительно больше нормы, и декабрь был довольно холодным", - добавил Малинин.
Он рассказал, что 1-2 января температура воздуха немного понизится, затем составит от 4 до 6 градусов мороза.
"Похожая погода сохранится и после Нового года. Сначала 1-2 января мы попадем в холодный сектор циклона, температура немного понизится до минус 5-8 градусов, а потом опять температура будет порядка 4-6 градусов ниже нуля. В общем, очень комфортная погода", - отметил Малинин.
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