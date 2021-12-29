https://ria.ru/20211229/peterburg-1765973134.html

Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год

Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021

Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год

Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Санкт-Петербург в период зимних праздников, эксперты рассказали, какие предложения еще доступны и сколько... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:50

2021-12-29T17:50

2021-12-29T17:50

туризм

санкт-петербург

новый год

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Санкт-Петербург в период зимних праздников, эксперты рассказали, какие предложения еще доступны и сколько придется заплатить, сообщает АТОР.В отличие от прошлых новогодних каникул, когда в городе была приостановлена работа общепита, музеев, театров и развлекательных учреждений, в грядущие зимние каникулы в Санкт-Петербурге таких ограничений не будет.QR-коды повсеместно начнут требовать лишь со 2 января. Разместиться в отелях города пока возможно не только с QR-кодом привитого или переболевшего, но и с отрицательным ПЦР-тестом не старше 48 часов, который, правда, придется обновлять каждые 48 часов. Питаться при этом можно будет в ресторанах при гостиницах.По оценкам туроператоров, отсутствие жестких ограничений привело к заметному росту спроса на новогодние туры в Санкт-Петербург по сравнению с прошлым зимним сезоном. Интерес, по оценкам, вырос в два раза.Глава компании "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что основные предпочтения туристов, путешествующих в Петербург в новогодний период, в сравнении с зимой 2019-2020 практически не изменились. Россияне все также приезжают в город на Неве трое-четверо суток, выбирая отели категории три и четыре звезды в центре, поближе к основным достопримечательностям.По данным туроператоров, в новогодних заездах в Петербург еще есть свободные места, хотя самые популярные гостиницы уже закрыли продажи на пиковые даты."Если до пандемии 40 процентов праздничных заездов приходилось на 30 и 31 декабря, то теперь эта доля выросла до 50 процентов", – уточнил эксперт.Отдых в Северной столице подешевел. "Цены на размещение в каникулярный период снизились примерно на пять-восемь процентов", – говорят в "Русском Экспрессе".По информации TUI Россия, номер в отеле категории три звезды с завтраком можно забронировать по цене от двух тысяч рублей в сутки на двоих, в "четверке" – от трех тысяч. Стоимость проживания в гостиницах категории "пять звезд" начинается от 8 000 рублей.Специалисты "Тари Тур" утверждают, что экскурсионная путевка в Петербург, приобретенная у туроператора, обходится на 25-30 процентов дешевле, нежели поездка, которую бронируют и собирают самостоятельно (размещение, экскурсии, входные билеты в музеи, трансфер).По данным туроператоров, пакет с проживанием, завтраками и экскурсиями на пару ночей (без учета дороги), по словам экспертов, можно приобрести и за шесть-восемь тысяч рублей. Более длительные программы стоят в среднем уже от 10-11 и до 18 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html

https://ria.ru/20211222/peterburg-1764928630.html

https://ria.ru/20211229/rozhdestvo-1765794369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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