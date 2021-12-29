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Туризм
https://ria.ru/20211229/peterburg-1765973134.html
Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год
Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год
Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Санкт-Петербург в период зимних праздников, эксперты рассказали, какие предложения еще доступны и сколько... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:50
2021-12-29T17:50
туризм
санкт-петербург
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
нева (река)
туристы
туризм
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Санкт-Петербург в период зимних праздников, эксперты рассказали, какие предложения еще доступны и сколько придется заплатить, сообщает АТОР.В отличие от прошлых новогодних каникул, когда в городе была приостановлена работа общепита, музеев, театров и развлекательных учреждений, в грядущие зимние каникулы в Санкт-Петербурге таких ограничений не будет.QR-коды повсеместно начнут требовать лишь со 2 января. Разместиться в отелях города пока возможно не только с QR-кодом привитого или переболевшего, но и с отрицательным ПЦР-тестом не старше 48 часов, который, правда, придется обновлять каждые 48 часов. Питаться при этом можно будет в ресторанах при гостиницах.По оценкам туроператоров, отсутствие жестких ограничений привело к заметному росту спроса на новогодние туры в Санкт-Петербург по сравнению с прошлым зимним сезоном. Интерес, по оценкам, вырос в два раза.Глава компании "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что основные предпочтения туристов, путешествующих в Петербург в новогодний период, в сравнении с зимой 2019-2020 практически не изменились. Россияне все также приезжают в город на Неве трое-четверо суток, выбирая отели категории три и четыре звезды в центре, поближе к основным достопримечательностям.По данным туроператоров, в новогодних заездах в Петербург еще есть свободные места, хотя самые популярные гостиницы уже закрыли продажи на пиковые даты."Если до пандемии 40 процентов праздничных заездов приходилось на 30 и 31 декабря, то теперь эта доля выросла до 50 процентов", – уточнил эксперт.Отдых в Северной столице подешевел. "Цены на размещение в каникулярный период снизились примерно на пять-восемь процентов", – говорят в "Русском Экспрессе".По информации TUI Россия, номер в отеле категории три звезды с завтраком можно забронировать по цене от двух тысяч рублей в сутки на двоих, в "четверке" – от трех тысяч. Стоимость проживания в гостиницах категории "пять звезд" начинается от 8 000 рублей.Специалисты "Тари Тур" утверждают, что экскурсионная путевка в Петербург, приобретенная у туроператора, обходится на 25-30 процентов дешевле, нежели поездка, которую бронируют и собирают самостоятельно (размещение, экскурсии, входные билеты в музеи, трансфер).По данным туроператоров, пакет с проживанием, завтраками и экскурсиями на пару ночей (без учета дороги), по словам экспертов, можно приобрести и за шесть-восемь тысяч рублей. Более длительные программы стоят в среднем уже от 10-11 и до 18 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html
https://ria.ru/20211222/peterburg-1764928630.html
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санкт-петербург, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), нева (река), туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
17:50 29.12.2021
 
Эксперты рассказали, можно ли успеть купить тур в Петербург на Новый год

Спрос на новогодние туры в Санкт-Петербург вырос, но места в отелях еще есть

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Новогодняя иллюминация на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Санкт-Петербург в период зимних праздников, эксперты рассказали, какие предложения еще доступны и сколько придется заплатить, сообщает АТОР.
В отличие от прошлых новогодних каникул, когда в городе была приостановлена работа общепита, музеев, театров и развлекательных учреждений, в грядущие зимние каникулы в Санкт-Петербурге таких ограничений не будет.
QR-коды повсеместно начнут требовать лишь со 2 января. Разместиться в отелях города пока возможно не только с QR-кодом привитого или переболевшего, но и с отрицательным ПЦР-тестом не старше 48 часов, который, правда, придется обновлять каждые 48 часов. Питаться при этом можно будет в ресторанах при гостиницах.
По оценкам туроператоров, отсутствие жестких ограничений привело к заметному росту спроса на новогодние туры в Санкт-Петербург по сравнению с прошлым зимним сезоном. Интерес, по оценкам, вырос в два раза.
Глава компании "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что основные предпочтения туристов, путешествующих в Петербург в новогодний период, в сравнении с зимой 2019-2020 практически не изменились. Россияне все также приезжают в город на Неве трое-четверо суток, выбирая отели категории три и четыре звезды в центре, поближе к основным достопримечательностям.
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По данным туроператоров, в новогодних заездах в Петербург еще есть свободные места, хотя самые популярные гостиницы уже закрыли продажи на пиковые даты.
"Если до пандемии 40 процентов праздничных заездов приходилось на 30 и 31 декабря, то теперь эта доля выросла до 50 процентов", – уточнил эксперт.
Отдых в Северной столице подешевел. "Цены на размещение в каникулярный период снизились примерно на пять-восемь процентов", – говорят в "Русском Экспрессе".
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По информации TUI Россия, номер в отеле категории три звезды с завтраком можно забронировать по цене от двух тысяч рублей в сутки на двоих, в "четверке" – от трех тысяч. Стоимость проживания в гостиницах категории "пять звезд" начинается от 8 000 рублей.
Специалисты "Тари Тур" утверждают, что экскурсионная путевка в Петербург, приобретенная у туроператора, обходится на 25-30 процентов дешевле, нежели поездка, которую бронируют и собирают самостоятельно (размещение, экскурсии, входные билеты в музеи, трансфер).
По данным туроператоров, пакет с проживанием, завтраками и экскурсиями на пару ночей (без учета дороги), по словам экспертов, можно приобрести и за шесть-восемь тысяч рублей. Более длительные программы стоят в среднем уже от 10-11 и до 18 тысяч рублей.
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