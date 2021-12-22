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В Петербурге рестораны в новогоднюю ночь будут работать без QR-кодов

В Петербурге рестораны в новогоднюю ночь будут работать без QR-кодов - РИА Новости, 22.12.2021

В Петербурге рестораны в новогоднюю ночь будут работать без QR-кодов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил работу предприятий общественного питания в северной столице в новогоднюю ночь, QR-код для входа не... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:39

2021-12-22T16:39

2021-12-22T16:39

туризм

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил работу предприятий общественного питания в северной столице в новогоднюю ночь, QR-код для входа не понадобится, сообщается на сайте городской администрации.Действие ограничения на ночную работу будет приостановлено с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января."При этом условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января", — отмечают в администрации.Без QR-кода перестанут пускать и в магазины. Зато увеличится заполняемость кинотеатров — с 50 до 75 процентов. Также в постановлении уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

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