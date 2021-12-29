https://ria.ru/20211229/omikron-1766067426.html
Назван новый симптом "омикрона"
Британские врачи выявили новый симптом "омикрона" - РИА Новости, 29.12.2021
Назван новый симптом "омикрона"
У пациентов с "омикроном" может появиться "туман в голове", пишет Express со ссылкой на приложение ZOE COVID. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:00
2021-12-29T19:00
2021-12-29T19:41
распространение коронавируса
великобритания
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У пациентов с "омикроном" может появиться "туман в голове", пишет Express со ссылкой на приложение ZOE COVID.Как отмечается в статье, при заражении этим штаммом SARS-CoV-2," традиционные" симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не появляться. По данным приложения ZOE COVID, примерно у половины зараженных в Лондоне этих недомоганий не было.В то же время у пациентов наблюдаются другие симптомы, один из которых — "мозговой туман" — "вялое, расплывчатое и нечеткое" мышление."Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — пояснил врач Эндрю Бадсон.Он уточнил, что повреждения легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут нарушить работу мозга. Предполагается, что омикрон вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время, как при "долгом ковиде".Разработчики ZOE COVID напомнили также о других специфических признаках "омикрона" — потере аппетита, насморке, головной боли, усталости, боли в горле и чихании.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html
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великобритания, коронавирус covid-19
19:00 29.12.2021 (обновлено: 19:41 29.12.2021)
Британские врачи выявили новый симптом "омикрона"
Express: омикрон-штамм коронавируса способен вызвать "туман в голове"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
У пациентов с "омикроном" может появиться "туман в голове", пишет Express
со ссылкой на приложение ZOE COVID.
Как отмечается в статье, при заражении этим штаммом SARS-CoV-2," традиционные" симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не появляться. По данным приложения ZOE COVID, примерно у половины зараженных в Лондоне
этих недомоганий не было.
В то же время у пациентов наблюдаются другие симптомы, один из которых — "мозговой туман" — "вялое, расплывчатое и нечеткое" мышление.
"Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов", — пояснил врач Эндрю Бадсон.
Он уточнил, что повреждения легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут нарушить работу мозга. Предполагается, что омикрон вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время, как при "долгом ковиде".
Разработчики ZOE COVID напомнили также о других специфических признаках "омикрона" — потере аппетита, насморке, головной боли, усталости, боли в горле и чихании.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко
подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.