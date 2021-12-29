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В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном"

В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 29.12.2021

В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном"

Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Белоруссии, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:45

2021-12-29T14:45

2021-12-29T14:45

распространение коронавируса

белоруссия

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирусы

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Белоруссии, сообщили в минздраве республики."Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты у четырех человек выявили новый вариант коронавируса – "омикрон". Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом (коронавируса - ред.) в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

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белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса