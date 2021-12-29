https://ria.ru/20211229/omikron-1766007256.html
В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном"
В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 29.12.2021
В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном"
Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Белоруссии, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:45
2021-12-29T14:45
2021-12-29T14:45
распространение коронавируса
белоруссия
здоровье - общество
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568923044_0:164:3019:1862_1920x0_80_0_0_82f0b5025e55d87f09fd03ba6181374f.jpg
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Белоруссии, сообщили в минздраве республики."Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты у четырех человек выявили новый вариант коронавируса – "омикрон". Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом (коронавируса - ред.) в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568923044_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_2a977fc6364dd8fa4efcca985a68333c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Белоруссии выявили четыре случая заражения "омикроном"
Минздрав Белоруссии: в республике выявили четыре случая заражения "омикроном"