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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/omikron-1765938466.html
В Индии выявили почти 800 случаев "омикрона"
В Индии выявили почти 800 случаев "омикрона" - РИА Новости, 29.12.2021
В Индии выявили почти 800 случаев "омикрона"
Почти 800 случаев штамма коронавируса "омикрон" выявлено в Индии, при этом почти треть заразившихся новым штаммом находятся в столице страны, сообщило... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:26
2021-12-29T09:26
распространение коронавируса
в мире
дели
гуджарат
керала
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. Почти 800 случаев штамма коронавируса "омикрон" выявлено в Индии, при этом почти треть заразившихся новым штаммом находятся в столице страны, сообщило министерство здравоохранения Индии.По данным минздрава, штамм "омикрон" обнаружен в 21 штате и союзных территориях. Всего в стране выявлен 781 случай заражения, при этом в Дели выявлено 238 заразившихся новым штаммом. На втором месте по числу заболевших находится Махараштра (167), далее следуют Гуджарат (73) и Керала (65). В ведомстве добавили, что к настоящему времени в Индии из числа заразившихся штаммом "омикрон" выздоровели 241 человек.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Первые заболевшие штаммом "омикрон" были выявлены в Индии 2 декабря.Минздрав Индии также отметил, что всего в стране за минувшие сутки зафиксировано 9,1 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели более 7,3 тысячи человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,8 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 480 тысяч.
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в мире, дели, гуджарат, керала, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:26 29.12.2021
 
В Индии выявили почти 800 случаев "омикрона"

В Индии выявили 781 случай омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. Почти 800 случаев штамма коронавируса "омикрон" выявлено в Индии, при этом почти треть заразившихся новым штаммом находятся в столице страны, сообщило министерство здравоохранения Индии.
По данным минздрава, штамм "омикрон" обнаружен в 21 штате и союзных территориях. Всего в стране выявлен 781 случай заражения, при этом в Дели выявлено 238 заразившихся новым штаммом. На втором месте по числу заболевших находится Махараштра (167), далее следуют Гуджарат (73) и Керала (65). В ведомстве добавили, что к настоящему времени в Индии из числа заразившихся штаммом "омикрон" выздоровели 241 человек.
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Первые заболевшие штаммом "омикрон" были выявлены в Индии 2 декабря.
Минздрав Индии также отметил, что всего в стране за минувшие сутки зафиксировано 9,1 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели более 7,3 тысячи человек.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,8 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 480 тысяч.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 20:41Распространение коронавируса
Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"
 
Распространение коронавирусаВ миреДелиГуджаратКералаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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