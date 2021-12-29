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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/ogranicheniya-1766085215.html
В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2021
В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник снял введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения на работу кафе РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:41
2021-12-29T21:51
распространение коронавируса
в мире
первомайск
здоровье - общество
луганская народная республика
славяносербский район
минздрав лнр
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник снял введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.С начала пандемии COVID-19 в ЛНР не раз вводили и снимали строгие ограничения. В начале лета этого года строгие меры отменили, однако уже в конце июля медики республики зафиксировали рост заражаемости ОРВИ и COVID-19. В октябре вновь ввели ряд строгих ограничений. По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 декабря с начала пандемии в республике было выявлено более 21,4 тысячи случаев COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти более 3 тысяч зараженных коронавирусом."Приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов… в период с 22.00 (совпадает с московским) 31 декабря 2021 года по 6.00 1 января 2022 года", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.Согласно тексту документа, ограничения останутся только в подконтрольных ЛНР городах Кировск, Первомайск и в Славяносербском районе.
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луганская народная республика
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в мире, первомайск, здоровье - общество, луганская народная республика, славяносербский район, минздрав лнр, леонид пасечник
21:41 29.12.2021 (обновлено: 21:51 29.12.2021)
 
В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Глава ЛНР Пасечник снял ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске
Местные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник снял введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.
С начала пандемии COVID-19 в ЛНР не раз вводили и снимали строгие ограничения. В начале лета этого года строгие меры отменили, однако уже в конце июля медики республики зафиксировали рост заражаемости ОРВИ и COVID-19. В октябре вновь ввели ряд строгих ограничений. По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 декабря с начала пандемии в республике было выявлено более 21,4 тысячи случаев COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти более 3 тысяч зараженных коронавирусом.
"Приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов… в период с 22.00 (совпадает с московским) 31 декабря 2021 года по 6.00 1 января 2022 года", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.
Согласно тексту документа, ограничения останутся только в подконтрольных ЛНР городах Кировск, Первомайск и в Славяносербском районе.
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Распространение коронавирусаВ миреПервомайскЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаСлавяносербский районМинздрав ЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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