https://ria.ru/20211229/ogranicheniya-1766085215.html

В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2021

В ЛНР сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник снял введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения на работу кафе РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:41

2021-12-29T21:41

2021-12-29T21:51

распространение коронавируса

в мире

первомайск

здоровье - общество

луганская народная республика

славяносербский район

минздрав лнр

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154852/18/1548521881_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_720c4a4a11d4f68f15ad17f4a0d6153b.jpg

ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник снял введенные ранее из-за распространения коронавируса ограничения на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.С начала пандемии COVID-19 в ЛНР не раз вводили и снимали строгие ограничения. В начале лета этого года строгие меры отменили, однако уже в конце июля медики республики зафиксировали рост заражаемости ОРВИ и COVID-19. В октябре вновь ввели ряд строгих ограничений. По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 декабря с начала пандемии в республике было выявлено более 21,4 тысячи случаев COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти более 3 тысяч зараженных коронавирусом."Приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов… в период с 22.00 (совпадает с московским) 31 декабря 2021 года по 6.00 1 января 2022 года", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.Согласно тексту документа, ограничения останутся только в подконтрольных ЛНР городах Кировск, Первомайск и в Славяносербском районе.

https://ria.ru/20211229/vykhodnoy-1765971173.html

первомайск

луганская народная республика

славяносербский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, первомайск, здоровье - общество, луганская народная республика, славяносербский район, минздрав лнр, леонид пасечник