https://ria.ru/20211229/normalizatsiya-1766000447.html

МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации

МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации - РИА Новости, 29.12.2021

МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации

Москва приветствует настрой Прмении и Турции запустить диалог по нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:17

2021-12-29T14:17

2021-12-29T15:41

в мире

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турция

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва приветствует настрой Прмении и Турции запустить диалог по нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации", - заявил Рудунко.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Читайте полный текст интервью на сайте >>

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в мире, армения, турция, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, андрей руденко