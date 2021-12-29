https://ria.ru/20211229/normalizatsiya-1766000447.html
МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации
МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации - РИА Новости, 29.12.2021
МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации
Москва приветствует настрой Прмении и Турции запустить диалог по нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:17
2021-12-29T14:17
2021-12-29T15:41
в мире
армения
турция
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва приветствует настрой Прмении и Турции запустить диалог по нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации", - заявил Рудунко.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Читайте полный текст интервью на сайте >>
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в мире, армения, турция, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, андрей руденко
14:17 29.12.2021 (обновлено: 15:41 29.12.2021)
МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации
МИД оценил настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации отношений