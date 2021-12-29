https://ria.ru/20211229/netflix-1765969842.html
Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне
Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне - РИА Новости, 29.12.2021
Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне
Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк раскрыл, что ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне, сообщает The Korea Herald со ссылкой на телеканал KBS. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:27
2021-12-29T17:27
2021-12-29T17:27
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк раскрыл, что ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне, сообщает The Korea Herald со ссылкой на телеканал KBS. Он заявил, что обсуждает со стриминговым гигантом работу сразу над двумя выпусками — и вторым, и последующим."К решению мы придем в ближайшее время", — говорит кинематографист. О планах создать второй сезон Хван Дон Хёк рассказывал еще в ноябре. Тогда он отметил, что испытывает большое давление со стороны фанатов шоу, требующих от него снять продолжение сериала. Однако о третьем — он заговорил впервые. "Игра в кальмара" вышла на платформе Netflix 17 сентября. Многие из героев сериала испытывали финансовые трудности. Чтобы решить свои проблемы, они согласились принять участие в играх на выживание. Известно, что второй сезон хотят посвятить истории Сон Ки Хуна, победителя кровавого конкурса.
https://ria.ru/20211121/kino-1759888435.html
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне
Хван Дон Хёк, режиссер "Игры в кальмара", ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне