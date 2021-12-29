https://ria.ru/20211229/neft-1766066659.html

Цена нефти превысила 80 долларов за баррель

Цена нефти превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 29.12.2021

Цена нефти превысила 80 долларов за баррель

Мировые цены растут в среду более чем на 1%, а стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые за месяц, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:51

2021-12-29T18:51

2021-12-29T18:59

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировые цены растут в среду более чем на 1%, а стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые за месяц, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.54 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,49% - до 79,84 доллара за баррель, а ранее показатель превысил 80 долларов впервые в за месяц. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,55%, до 77,16 доллара.Инвесторы отреагировали на данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 декабря, уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420 миллионов баррелей. Аналитики ожидали немного меньшего снижения – на 3,2 миллиона баррелей.Также снизились и запасы бензина – на 1,5 миллиона баррелей, до 222,7 миллиона, дистиллятов – на 1,7 миллиона баррелей – на 122,4 миллиона.Стоимость нефти растет с начала недели, котировки сырья поддерживает общий оптимизм, преобладающий на рынках. Инвесторы ожидают дальнейшего роста экономики в следующем году, а также того, что распространение "омикрона" не спровоцирует серьезных карантинных ограничений.

https://ria.ru/20211229/potok-1766058488.html

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в мире, brent, цены на нефть, сша, омикрон-штамм коронавируса