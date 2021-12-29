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В МИД назвали размещение ударных систем НАТО в Грузии "красной линией"
В МИД назвали размещение ударных систем НАТО в Грузии "красной линией" - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД назвали размещение ударных систем НАТО в Грузии "красной линией"
Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу РФ и ее союзникам, для Москвы это "красная линия", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:02
2021-12-29T15:16
грузия
нато
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу РФ и ее союзникам, для Москвы это "красная линия", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас "красными линиями", поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе", - сказал он.При этом Руденко отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит."Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей", - добавил дипломат.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО официально отозвать принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html
https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html
https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743423345.html
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грузия, нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:02 29.12.2021 (обновлено: 15:16 29.12.2021)
 
В МИД назвали размещение ударных систем НАТО в Грузии "красной линией"

Замглавы МИД Руденко назвал размещение ударных систем НАТО в Грузии красной линией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу РФ и ее союзникам, для Москвы это "красная линия", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас "красными линиями", поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе", - сказал он.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 11:37
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
При этом Руденко отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:33
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
"Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей", - добавил дипломат.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО официально отозвать принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Читайте полный текст интервью на сайте >>>
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29 июля, 12:52
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
 
ГрузияНАТОРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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